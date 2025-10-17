«Звезда» Катя и загадочная Рысь: кто на самом деле охраняет некрополи Петербурга

На территории знаменитых петербургских некрополей, где покоятся великие деятели, такие как Ломоносов, Достоевский и Чайковский, можно встретить не только туристов.

Уже много лет здесь обитают две кошки, которых сотрудники и посетители считают полноправными хранительницами этого исторического места. Эти пушистые обитательницы придают особую атмосферу местам памяти и культурного наследия.

Знакомство с «сотрудницами»

Катя, возраст которой оценивается в 11–12 лет, часто занимает наблюдательный пост в окошке контрольной будки, где «помогает» проверять входные билеты.

Ее история началась 31 августа 2013 года, когда контролер Валентина Павловна Савинова спасла ее из ямы.

Вторая обитательница некрополя — 20-летняя Рыся, настоящая красавица с роскошной гривой и глазами, напоминающими хризопразы. Рыся больше ценит личное пространство и не каждому позволяет себя погладить.

Гости некрополя считают кошек прекрасным дополнением к меланхоличному пейзажу.

«Глаза Рыси — настоящий шедевр, созданный природой. В них можно смотреть бесконечно», — отмечают посетители.

Интересно, что существует множество причин, как научных, так и мифологических, почему не стоит пристально смотреть кошке в глаза.

«Коллектив сложившийся, постоянный, последнее пополнение в рядах котохранительниц произошло почти 10 лет назад, и с тех пор новых открытых вакансий не появлялось», — сообщает Дарья Залешина, начальник отдела мемориальной скульптуры Государственного Музея городской скульптуры.

Драматическая история Кати и «звездный» статус

«История Кати довольно интересная, можно сказать, драматическая: ей 9 лет, девять лет назад она была спасена нашим контролером из некой ямы», — рассказывает Дарья Залешина.

«Контролер, которая ее спасла, она вот почувствовала в Кате что-то человеческое и назвала ее человеческим именем».

Хотя определенных территорий, закрепленных за каждой кошкой, нет, Катю чаще всего можно встретить в Некрополе XVIII века.

Там, среди более тысячи надгробных памятников с именами известных дворянских фамилий, вписанных в страницы истории науки и культуры страны, кошка, кажется, испытывает особую симпатию к некоторым монументам.

«Как и у статс-дам далекого прошлого, у Кати нет определенных обязанностей, но она всегда на виду, она — звезда», — отмечает Залешина.

«Катя по-видимому с удовольствием позирует на памятниках. Вообще котик, сидящий на памятнике, я считаю, — это особый жанр фотографии».

Топ-3 любимых мест Кати, где ее можно обнаружить: кормушка, надгробие Косяковского и одно место в Некрополе XVIII века, с которого открывается прекрасный вид на главную дорожку.

Мистика и уют: кошачьи взгляды на вечность

Существует поверье, что кошки обладают способностью заглядывать в потусторонний мир. Проверить это, к счастью, невозможно.

Однако, несомненно одно: земной мир, в каком бы уголке он ни находился, даже в обители вечного покоя, кошки-хранительницы делают уютнее и милее. Их присутствие добавляет жизни и тепла туда, где царит покой.