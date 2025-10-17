«Мамочки с ребенком — идеальные жертвы»: как невнимательность становится орудием обмана в магазинах

«Пятерочка», «Перекресток», «Лента» — где прячется обман на кассах?

В последнее время все чаще появляются сообщения о том, что на кассах самообслуживания в российских магазинах покупателей могут обманывать с весом покупок.

Некоторые торговые точки, по словам потребителей, прибегают к хитрости, располагая продукты на весах таким образом, чтобы чек незаметно увеличивался на несколько рублей.

Иногда «лишний» вес может достигать внушительных 500 граммов.

«Невидимые рубли» на чеках

«А некоторые умельцы этикетки переклеивают», — пишут петербуржцы, выражая обеспокоенность.

По их мнению, это рассчитано на невнимательных покупателей, таких как мамы с детьми, которые «как белки в колесе не особо внимания обращают».

«На подобных людей, думаю, прокатывает, раз делают так», — делают вывод обеспокоенные потребители.

Однако, существует и другая точка зрения:

«Сразу теории заговора навдумывали с одного видосика. Все сильно проще .. Работник нечаянно ближе к весам поставил продукты, абсолютно неосознанно. Никто вас не пытается обмануть», — считают некоторые.

Сторонники этой версии полагают, что подобные случаи скорее случайность, а не намеренный обман.

«Случайно или намеренно?» — дилемма потребителя

«На обычной кассе могут обмануть, на ксо бессмысленно так делать, скорее всего случайно поставили», — предполагают скептики, ставя под сомнение сам факт систематического обмана.

Тем не менее, сообщения о «лишнем» весе продолжают появляться, вызывая бурную дискуссию в социальных сетях.

«В комментах собрались работники «Пятерочки» и пытаются убедить нас, что это неправда. Не верьте», — призывают одни, подливая масла в огонь споров.

Пока одни уверены, что речь идет о неосознанных ошибках сотрудников, другие настаивают на существовании умышленного мошенничества.

Несмотря на то, что многие случаи могут быть результатом невнимательности или случайности, потребители призывают быть бдительными.

«Неужели многие такие глупенькие, и не могут додуматься элементарно на весы посмотреть, это же видно невооруженным глазом…» — вопрошают наиболее внимательные.

Но, как показывает практика, далеко не все покупатели могут заметить подвох в потоке повседневных дел.