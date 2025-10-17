«Башня молчания» и фонтан «Медицина» в Петербурге: где найти майликовый портал, доступный каждому

На территории Института экспериментальной медицины (ИЭМ) в Петербурге скрывается настоящее чудо — удивительная библиотека с майоликовым порталом, доступная для свободного посещения.

Это место, где история науки переплетается с искусством, представляя собой уникальный архитектурный шедевр.

Как найти это сокровище?

Добраться до ИЭМ можно несколькими путями. Один из них — через Лопухинский сад, подойдя со стороны Каменноостровского проспекта.

Альтернативный маршрут — со стороны проспекта Медиков. На карте отмечен открытый для посетителей вход.

Обычно путь лежит мимо внешнего фасада здания, украшенного табличками с именами выдающихся ученых. Обойдя корпус по улице Академика Павлова, можно заметить входной портал, скрывающий в себе тайны прошлого.

Исторические корни: От принца к научному центру

История ИЭМ начинается в 1888 году, когда принц Александр Петрович Ольденбургский приобрел на собственные средства участок на Аптекарском острове.

Целью было создание научного центра для исследования причин инфекционных болезней, изучения физиологии и патологии человека, а также производства медицинских препаратов.

Старые постройки были адаптированы, что-то возведено заново, и спустя два года торжественно открылся Императорский институт экспериментальной медицины.

На должность попечителя был назначен сам Александр Петрович Ольденбургский. Отделение физиологии, ставшее «ядром» ИЭМ, возглавил выдающийся ученый Иван Петрович Павлов.

Архитектурный ансамбль: Парк, фонтаны и «Башня молчания»

Историческая часть ИЭМ окружена живописным парком, придающим комплексу вид старинной дворянской усадьбы. Справа от главной аллеи расположено здание химической лаборатории, построенное в 1893 году по проекту Фердинанда Миллера.

Перед ним находится небольшая площадь с фонтаном «Медицина», созданным по эскизам Николая Лансере.

По обе стороны фонтана установлены бюсты выдающихся ученых: Дмитрия Менделеева, Ивана Павлова, Луи Пастера, Ивана Сеченова, Рене Декарта и Чарлза Дарвина. Чашу фонтана «охраняют» змеи.

Впереди виднеется машинный корпус с водонапорной башней, а справа от фонтана — физиологическое отделение с так называемой «Башней молчания». Эти здания соединены навесной галереей.

Именно здесь проводились знаменитые опыты Ивана Павлова. Обогнув корпус, в глубине можно увидеть памятник собаке, воздвигнутый в честь четвероногих, чьи жизни были отданы науке.

Библиотека как сокровищница: Майлика и раритеты

Библиотека Института экспериментальной медицины хранит несметное количество раритетов. Среди ее фондов — подлинники трудов ученых XVI века, таких как Клавдий Гален и Андреас Везалий, а также прижизненное издание «Критики чистого разума» Иммануила Канта.

В общей сложности, фонд насчитывает более 500 000 томов, что делает его одним из ценнейших в мире.

Здание библиотеки, построенное в 1913 году по проекту Григория Люцедарского, само по себе является произведением искусства. Майоликовые вставки украшают его повсеместно, даже печные трубы.

Изначально портал был создан для павильона русской делегации на международной гигиенической выставке в Дрездене в 1911 году. Его проектировал архитектор Владимир Покровский, а майолику изготавливали в мастерской Петра Ваулина.

В 1913 году этот шедевр перенесли и установили на здании библиотеки ИЭМ. Примечательно, что в советское время герб с ангелами был убран из композиции портала, но вернулся на свое место после реставрации в 2013 году.