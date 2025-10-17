Смертный приговор, двадцать лет в одиночке и орден Ленина: парадоксы революционерки Веры Фигнер

История революционерки напоминает нам о том, что путь к справедливому обществу через насилие — очень опасен.

История Веры Фигнер — одна из самых необычных в русской революционной хронике.

Женщина из богатой дворянской семьи, приговорённая к смертной казни за участие в убийстве царя, выжила и почти отметила 90-летний юбилей.

Из дворянской усадьбы в революционное подполье

Вера Фигнер родилась в 1852 году в Казанской губернии в семье с большим состоянием. Училась в лучших заведениях, даже отправилась изучать медицину в Цюрих.

Казалось бы, жизнь сложилась идеально. Но там, в Швейцарии, она познакомилась с русскими эмигрантами — революционерами, которые перевернули её взгляды, пишет calend.ru.

В 1876 году Фигнер решает вернуться в Россию.

Террор как метод борьбы

Агитация дворянки в России не принесла результатов, и Вера присоединилась к «Народной воле» — организации, которая поверила, что бомбы убьют несправедливость.

Фигнер стала одной из лидеров террористического подполья. Она арендовала лавки, конспиративные квартиры, курировала закладку мин и изготовление бомб.

1 марта 1881 года группа народовольцев убила императора Александра II с помощью взрыва. Фигнер не была среди исполнителей, но координировала действия, пишет rounb.ru.

Победа не принесла счастья — в её мемуарах она писала о пустоте после события.

20 лет одиночества за решёткой

В 1883 году Фигнер арестовали. На суде её приговорили к повешению, но царская власть заменила наказание на каторгу. Дальше было двадцать лет в одиночной камере Шлиссельбургской крепости.

В это время Фигнер учила языки, читала книги и вела дневники. Эти записи стали основой её мемуаров, которые потом переиздавались в Советском Союзе.

Возвращение к жизни и новый взгляд на революцию

После освобождения в 1904 году Вера некоторое время жила в ссылке в Архангельской губернии, затем уехала за границу.

65-летней она встретила Февральскую революцию 1917 года с надеждой и вернулась в Россию. Но к Октябрьской революции она уже отнеслась с опаской.

Жестокость большевиков её пугала — она писала, что вместо свободы пришла новая тирания. Тем не менее большевики уважали Фигнер как «бабушку русской революции».

В 1921 году она получила персональную пенсию от советского правительства, пишет АиФ. Вот такой парадокс: государство платит деньги женщине, которая критикует этот самый режим.

Старость, признание и звание живого символа

В 1930-х годах Фигнер вела тихую жизнь, писала мемуары, участвовала в работе общества бывших политкаторжан. Репрессии Сталина обошли её стороной.

В 1932 году к 50-летию убийства Александра II ей вручили орден Ленина. Легенда гласит, что она тогда сказала: «Странно получать награду за то, за что раньше вешали».

Историки спорят, была ли эта фраза настоящей.

Она умерла в 1942 году от старости в Москве в собственной постели, не дожив две недели до своего 90-летия.

Судьба Веры Фигнер — сложная и неоднозначная. Для одних она — символ борьбы за свободу, для других — фанатик, открывший дверь к политическому насилию в России.