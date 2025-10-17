Смертный приговор, двадцать лет в одиночке и орден Ленина: парадоксы революционерки Веры Фигнер

История Веры Фигнер — одна из самых необычных в русской революционной хронике.
Женщина из богатой дворянской семьи, приговорённая к смертной казни за участие в убийстве царя, выжила и почти отметила 90-летний юбилей.
Из дворянской усадьбы в революционное подполье
Вера Фигнер родилась в 1852 году в Казанской губернии в семье с большим состоянием. Училась в лучших заведениях, даже отправилась изучать медицину в Цюрих.
Казалось бы, жизнь сложилась идеально. Но там, в Швейцарии, она познакомилась с русскими эмигрантами — революционерами, которые перевернули её взгляды, пишет calend.ru.
В 1876 году Фигнер решает вернуться в Россию.
Террор как метод борьбы
Агитация дворянки в России не принесла результатов, и Вера присоединилась к «Народной воле» — организации, которая поверила, что бомбы убьют несправедливость.
Фигнер стала одной из лидеров террористического подполья. Она арендовала лавки, конспиративные квартиры, курировала закладку мин и изготовление бомб.
1 марта 1881 года группа народовольцев убила императора Александра II с помощью взрыва. Фигнер не была среди исполнителей, но координировала действия, пишет rounb.ru.
Победа не принесла счастья — в её мемуарах она писала о пустоте после события.
20 лет одиночества за решёткой
В 1883 году Фигнер арестовали. На суде её приговорили к повешению, но царская власть заменила наказание на каторгу. Дальше было двадцать лет в одиночной камере Шлиссельбургской крепости.
В это время Фигнер учила языки, читала книги и вела дневники. Эти записи стали основой её мемуаров, которые потом переиздавались в Советском Союзе.
Возвращение к жизни и новый взгляд на революцию
После освобождения в 1904 году Вера некоторое время жила в ссылке в Архангельской губернии, затем уехала за границу.
65-летней она встретила Февральскую революцию 1917 года с надеждой и вернулась в Россию. Но к Октябрьской революции она уже отнеслась с опаской.
Жестокость большевиков её пугала — она писала, что вместо свободы пришла новая тирания. Тем не менее большевики уважали Фигнер как «бабушку русской революции».
В 1921 году она получила персональную пенсию от советского правительства, пишет АиФ. Вот такой парадокс: государство платит деньги женщине, которая критикует этот самый режим.
Старость, признание и звание живого символа
В 1930-х годах Фигнер вела тихую жизнь, писала мемуары, участвовала в работе общества бывших политкаторжан. Репрессии Сталина обошли её стороной.
В 1932 году к 50-летию убийства Александра II ей вручили орден Ленина. Легенда гласит, что она тогда сказала: «Странно получать награду за то, за что раньше вешали».
Историки спорят, была ли эта фраза настоящей.
Она умерла в 1942 году от старости в Москве в собственной постели, не дожив две недели до своего 90-летия.
Судьба Веры Фигнер — сложная и неоднозначная. Для одних она — символ борьбы за свободу, для других — фанатик, открывший дверь к политическому насилию в России.