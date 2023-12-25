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Можно ли убирать елочные иголки пылесосом: мастер дал ответ на новогодний вопрос

Можно ли убирать елочные иголки пылесосом: мастер дал ответ на новогодний вопрос
Можно ли пылесосить елочные иголки

Вот чем это может грозить прибору.

После елки на полу нередко остается масса иголок, которые растаскиваются по квартире. Чтобы не тратить время на уборку, хозяйки обычно используют пылесос. Ведь прибор моментально собирает всю грязь.

Вот только мастер по ремонту бытовой техники Дмитрий Савельев так делать не советует. В беседе с порталом «Городовой» специалист объяснил, почему лучше всего пользоваться веником и метлой, а не домашним помощником.

«Конечно, это вредит пылесосу. Иголки могут попасть в мотор, и он сгорит. Это самая распространенная проблема. Им нельзя убирать ни строительный мусор, ни иголки», — отметил эксперт.

Источник фото: Photo by Tatiana Predeina on Unsplash

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25 декабря 2023 08:00
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