Мраморная тайна: как 300-летняя скульптура, пропавшая в море, оказалась в Эрмитаже

Скульптура «Гибель Адониса» итальянского мастера Джузеппе Маццуолы пережила удивительные приключения: её дарили королям, везли по морю на исчезнувшем корабле, а через 200 лет нашли в петербургском особняке. Теперь она стоит в Эрмитаже, но как попала в Россию — остаётся загадкой.
Шедевр начала XVIII века изображает смертельно раненого юношу Адониса, опирающегося на дикого кабана, — сюжет из «Метаморфоз» Овидия. Скульптор работал над ней около 30 лет, и слава о ней разошлась по Европе.
Сначала итальянское правительство хотело купить статую для датского короля, но сделка не состоялась. Затем кардинал Барберини приобрёл её, обеспечив автору пожизненную пенсию. В 1717 году кардинал решил подарить статую Джеймсу Стюарту, но корабль с грузом таинственно исчез в море.
Скульптура объявилась только в 1923 году в Петербурге. Её обнаружили на лестнице особняка графини Мусиной-Пушкиной на Литейном проспекте. Как она туда попала — неизвестно.
Возможно, её привёз кто-то из рода Мусиных-Пушкиных, среди которых были дипломаты, служившие в Европе. После национализации особняка статую передали Эрмитажу, где она и находится сегодня.
«Гибель Адониса» — не только художественный шедевр, но и исторический артефакт с почти детективной судьбой. Её путешествие из Италии в Петербург через пропавший корабль и дворянский особняк добавляет мистического ореола скульптуре, которую можно увидеть в Большом итальянском просвете Эрмитажа.