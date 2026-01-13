Петербургская легенда: в этом музее есть кресло стоматолога, и я клянусь, что оно страшнее, чем любое орудие пытки

В историческом центре Санкт-Петербурга, по адресу Итальянская ул., 25, находится учреждение, которое, по отзывам, способно “зацепить” даже самого искушенного посетителя своей прямолинейностью и наглядностью.

Музей гигиены — это не собрание живописных полотен или старинной утвари, а место, где здоровье и его разрушение представлены без купюр.

Вводный курс: от советского плаката до чистоты

Музей располагается на двух этажах. Первый уровень посвящен истории самого учреждения. Здесь можно увидеть агитационные плакаты советского времени, призывавшие к здоровому образу жизни.

Поднимаясь на второй этаж, посетители проходят мимо лестничных пролетов, где через ступеньку “красуются разные лозунги о здоровом образе жизни”, создавая контраст между идеалами и реальностью.

Стоимость входного билета весьма демократична — 170 рублей для взрослого, при этом дети до 7 лет проходят бесплатно, что делает музей доступным для семейного просвещения.

Патология в банках: уроки, которые запомнятся

Залы основной экспозиции тематически разделены. Первым делом экспозиция знакомит с основами гигиены и источниками инфекций. Животные и насекомые, представляющие опасность для человека, выставлены в виде чучел.

“У каждого экспоната есть описание — кто это и чем опасен”, — эта информация подается строго и информативно.

Далее следуют залы, посвященные вредным привычкам. Здесь теория подкреплена наглядными демонстрациями разрушения внутренних органов.

В секции о пьянстве экспозиция включает уникальный артефакт — медаль Петра I, введенную им для наказания за пьянство, а также мешок, соответствующий по весу этой медали.

Один из юных гостей, по свидетельству очевидцев, “попробовал поднять, сказал, что тяжело”.

Самое сильное впечатление производят экспонаты в банках. Пораженный увиденным, сын одного из посетителей даже предложил назвать музей — “музей инфаркта”.

В зале о курении представлены фрагменты лёгких, а тема наркотиков раскрыта через информацию о СПИДе.

Особый эмоциональный отклик вызвали “фотографии детей, которые родились у тех, кто зависим от своих вредных привычек”, что, по мнению наблюдателей, стало мощным воспитательным моментом.

Инструменты врачей и тайны развития

Музей не ограничивается демонстрацией патологий. Отдельный зал посвящен гигиене полости рта, где можно увидеть инструменты и кресло первых стоматологов, а также образцы пластинок и элементов протезирования.

Кроме того, в музее размещены фигуры мужчины и женщины, на которых можно детально рассмотреть “все сосуды” — наглядная анатомическая модель.

Также имеется зал о пользе продуктов и основах правильного питания.

Зона 16+: закрытая информация

Завершает экспозицию зал, доступный только для посетителей старше 16 лет, где съемка строго воспрещена. В этом помещении рассказывается о процессе развития ребенка в утробе и о заболеваниях, характерных для женского организма.

Посетительница оставила сына слушать экскурсию о продуктах, пока сама ознакомилась с материалами этого зала.

Музей на Итальянской улице смело рекомендуется к посещению, “особенно стоит посетить с подростками”. Наглядность и откровенность подачи материала обеспечивают максимальную усвояемость информации, что подтверждается отзывами:

“Да с подростками туда сходить милое дело, чтоб так сказать наглядно все посмотрели. Мозг, легкие курильщика, полезные продукты”.

