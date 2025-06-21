На Брайтон-Бич только и разговоров, что о майонезе: какие советские продукты все еще ценят в США

Иногда кажется, что весь советский быт остался только в памяти. Но нет — кое-что до сих пор живёт, да ещё как. Причём не у нас, а за океаном.

Американцы, которые пробовали советскую еду — особенно натуральную, без загустителей, ароматизаторов и красителей, — возвращаются к ней снова и снова. Через магазины с кириллическими вывесками, гастротуры и контрабанду чемоданами.

Ретейл по-русски

В США стабильно работает сеть русских магазинов — в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Бостоне. Там берут то, что в обычных супермаркетах не купишь: компоты в стекле, сгущёнку, солёную рыбу, батон нарезной (да-да, именно он вызывает у американцев щенячий восторг).

Отдельная любовь — семечки. В пригородах Лос-Анджелеса можно встретить мужчин, которые с видом философа лузгают их на скамейках. Иностранные гастротуристы, побывав в России, рассказывают потом друзьям: «Еда была простая, но настоящая».

Пельмени, блины и немного недопонимания

Пельмени с укропом и майонезом стали настоящим «гастрономическим восторгом» американских дипломатов ещё в 70-х. Не отставали блины: особенно с красной икрой или мёдом.

Первое время в США смущала идея солёной начинки в блинчике — но после дегустации остановиться было невозможно.

А вот холодец, окрошка и борщ вызывали вопросы. Особенно холодец — в желе из мяса американцы видели кулинарное недоразумение. Впрочем, борщ всё-таки прижился: во многих русских ресторанах его подают с гордостью и пампушками.

Мороженое без химии и сырники без пальмы

Советское мороженое — отдельная история. В СССР его делали из цельного молока, без добавок. Сегодня в США ежегодно ввозится более 20 тысяч тонн российского мороженого.

Творожные сырники — сначала в шоке, потом в восторге. Жареный творог с мукой и сахаром казался варварством, но после одной ложки со сгущёнкой всё менялось. Ряженка, простокваша, сгущёнка — молочная тройка, вызывающая у американцев детский восторг.

«Беленькая» и её закуски

Водка в США воспринимается иначе. Здесь она — не напиток брутальных мужиков, а «чистый» алкоголь для коктейлей. Зато солёный огурец — к ней в комплекте. Американцы до сих пор удивляются.

Икра как лекарство

Чёрная икра в СССР была не деликатесом, а лекарством от анемии. Детям в поликлиниках её буквально «выписывали».

В США это поразило: в гостиничном буфете банка икры стоила 30 центов, а в меню фигурировали бутерброды с кониной и икрой. Журналисты вроде Мириам Б. были в культурном шоке. Впрочем, икра осталась в памяти — как символ советской щедрости.