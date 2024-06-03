На этих курортах отдыхает больше всего россиян: пять популярных направлений

Для некоторых это плюс, а для других — серьезный минус.

Безусловно, у каждого человека свои предпочтения в отдыхе. Пока одни любят целыми дням лежать на пляже, другие стараются обойти как можно больше музеев, а еще находят силы для активных видов спорта. Но так или иначе у россиян все равно есть курорты, которым они чаще других отдают предпочтение.

Вот пять направлений, которые популярны среди российских туристов. Информация будет полезна и тем, кто хочет чувствовать себя комфортно среди своих, и тем, кто, наоборот, хочет отдохнуть от соотечественников и русской речи.

Турция

Эта страна удачно сочетает в себе восточную и западную культуру, может похвастаться красочными пейзажами и хорошим сервисом. Здесь довольно низкие цены, сюда просто добраться, а местные очень приветливо относятся к гостям из России.

А еще подкупает ол-инклюзив, позволяющий забыть о множестве мелких хлопот и вдоволь насладиться сервисом. Так что неудивительно, что в большинстве случаев выбор россиян падает именно на эту страну.

Особый наплыв туристов здесь отмечается с июля по август. В это время температура достигает аж 38 градусов тепла.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Египет

Это вторая по популярности страна. Самыми востребованными курортами считаются Хургада и Шарм-эль-Шейх. Отели здесь вполне доступные, с хорошим сервисом и комфортным выходом к морю. Ажиотаж среди туристов здесь происходит в течение всего сезона, который длится с мая по сентябрь.

Абхазия

За последние годы это направление стало заметно набирать популярность. Побывавшие здесь туристы отмечают, что, помимо моря, абхазские курорты могут похвастаться большим количеством достопримечательностей.

Например, в Новоафонской пещере функционирует железная дорога, по которой можно покататься по подземелью. А в пещерном зале Апхярца можно насладиться музыкальными вечерами.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Таиланд

Эта страна привлекает россиян своими невысокими ценами. Также здесь удается вдоволь разгуляться в плане еды: можно отведать как местную кухню, так и русскую, поскольку здесь очень много соответствующих заведений.

К самым популярным курортам Таиланда можно отнести Пхукет, Паттайю, Бангкок, Краби и Самуи. Летом они не так популярны, а вот с ноября по апрель у них самый разгар сезона.

ОАЭ

Несмотря на высокие цены, эти курорты тоже очень популярны среди русских. Самые востребованные направления, помимо Дубая, это Абу Даби, Фуджейру и Шарджу.

Летом сюда ездят не часто, поскольку температура здесь уж чересчур высокая. А вот с октября по апрель путевки нарасхват, поскольку климат становится наиболее комфортным, пишет портал «‎Виасан».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru