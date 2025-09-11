Молодежь 40+: зачем в России хотят расширить возрастную категорию

Эксперт считает, что 44 года — это средний возраст, так как продолжительность жизни составляет около 73 лет.

В России обсуждается идея изменить границы возраста для определения молодежи. Сейчас по закону молодежью считаются люди от 14 до 35 лет.

Председатель Общественного совета при Минтруде Константин Абрамов предложил поднять верхнюю планку до 40–45 лет.

Возраст взросления и старения сдвинулся

Сегодня люди позже становятся взрослыми и дольше остаются активными. Константин Абрамов отметил, что возраст зрелости у многих сместился, так же как и возраст старения.

Именно поэтому стоит подумать о повышении возрастной планки молодежи. При этом он подчеркнул, что нужно тщательно все просчитать и провести необходимые исследования.

Что говорит эксперт?

Терапевт Юлия Маршинцева объяснила «Городовому», соответствует ли организм 45-летнего тем показателям, которые должны быть у молодого человека.

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «ВОЗ уже давно признал, что до 44-х лет — это все молодежь. Все зависит от того, с какой точки зрения это рассматривать. Если с медицинской, то большая часть россиян в этом возрасте не относятся к молодежи. Более того, в 27 лет даже бывают инфаркты. Поэтому по медицинским показаниям, конечно, переносить возраст смысла нет, потому что уже в 40 лет появляются хронические заболевания у многих людей, а это процентов семьдесят. Поэтому в этом возрасте требуется наблюдение, лечение. Молодыми этих людей уже не назовешь, если сравнивать с 20-летними», — говорит эксперт.

По словам врача, с точки зрения медицины, 44 года — это уже средний возраст, учитывая продолжительность жизни в России.

Другой вопрос — это социально-психологический аспект. Люди стали более активны, меньше болеют благодаря антибиотикам и современной медицине.

За счет этих признаков 10 лет психологически можно уменьшить. При этом чиновники отмечают, что повышение возрастной планки молодежи — шаг, который отражает изменения в обществе.

Это поможет расширить поддержку для тех, кто сегодня чувствует себя молодым, даже если официально молодыми уже не считается.