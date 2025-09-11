Цветы памяти и металл прошлого — новая жизнь Матисова острова в Петербурге

Новости по теме

Остров Голодай: почему так жутко назывался остров Декабристов и кто на нем «голодал»?

Место, где рождались пароходы, а поэты лечили душу: как Матисов остров получил свое название

«Остров роз» расцветет: набережная Пряжки в Петербурге получит новое лицо

«Шрабы» под метровый срез, «гибриды» – под 8 см: как обрезать розы на зиму

«Греча» вместо «гречки» и «бизнес-ланч» для работяг: чем кормят на заводе в центре Петербурга

