Цветы памяти и металл прошлого — новая жизнь Матисова острова в Петербурге

Матисов остров — небольшой кусочек земли в дельте Невы, окружённый Мойкой, Большой Невой и Пряжкой. В старину он носил и финское название — Kalasaari, что значит "рыбный остров". Позже в честь мельника Матиса, который в петровскую эпоху помогал царю разведкой, остров получил современное имя.
Ранние времена и промышленность
До Петра I остров носил название Чухонская деревня. Здесь жили лоцманы и ижорцы. В XVIII веке наступила новая эпоха: на острове открылся завод Чарльза Берда — промышленника и создателя первого русского парохода.
Со временем промышленный шум стих, и остров долго оставался незаметным уголком Коломны. Но именно здесь началась новая история — история сада.
Анна-Мария и её сад
Проект "Остров роз" появился не по распоряжению чиновников, а благодаря случайной шутке и вдохновению. Солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис, чья фамилия удивительным образом совпадает с названием острова, услышала от охранника на работе: "Как там твой остров, всё ещё в запустении?". С этих слов и началась история нового сада.
Цветы вместо пустыря
В 2022 году здесь посадили первые сто кустов роз, а через год их стало уже на несколько сотен больше. У многих роз есть таблички — от "Для Зои, выжившей в блокадном Ленинграде" до "Любимому коту Барсику". Это не просто цветы, а маленькие истории на набережной.
Новая инсталляция
В 2025 году проект дополнила современная инсталляция "Лови момент", посвящённая Чарльзу Берду.
Поводом стали находки волонтёров: металлические оплавки XVII–XVIII века, предположительно остатки его завода.
Новый объект объединил память о промышленном прошлом острова и его цветущее настоящее.
Сегодня
Теперь у Коломны есть свой цветущий уголок. Совсем рядом — Новая Голландия и Мариинка, а здесь, на тихом берегу Пряжки, горожане своими руками создали место, где приятно гулять и останавливаться, чтобы посмотреть, как зацветает город.