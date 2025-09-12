Городовой / Город / «Сестрорецкое болото»: эко-маршрут Петербурга для тех, кто любит тишину
«Сестрорецкое болото»: эко-маршрут Петербурга для тех, кто любит тишину

Опубликовано: 12 сентября 2025 12:44
Экотропа
Городовой ру

Здесь сохранились следы древнего берега и живёт редкая природа.

Государственный заказник "Сестрорецкое болото" — самый большой болотный массив Петербурга, больше 1800 гектаров тишины и простора. Это один из немногих уголков, где природа сохранилась почти такой же, как тысячи лет назад.

Болото образовалось более 9 000 лет назад на месте Литоринового моря. Сегодня о нём напоминают песчаные холмы-камы и древние береговые линии, которые можно увидеть прямо с тропы.

Прогулка по настилам

Чтобы почувствовать атмосферу этого места, проложена деревянная экотропа длиной около трёх километров. Настилы и мостки ведут сквозь болото мимо пушицы, журавлиных стоянок и лесных прогалин. Весной можно услышать токующих тетеревов, а осенью встретить ягоды клюквы.

Если повезёт, на тропе попадётся лиса или редкая птица!

Как добраться

До экотропы легко доехать на электричке от Финляндского вокзала до Белоострова (около 36 минут), а затем пройти пешком по лесной дороге. Последний участок — по грунтовке, так что удобная обувь не помешает.

Почему стоит пойти

Экотропа — редкая возможность уйти от городской суеты и оказаться среди живой природы. Здесь чувствуешь, что идёшь по земле, которая хранит память тысячелетий. Это место для тех, кто ищет тишину, любит историю и готов к новым открытиям.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
