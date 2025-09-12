Эрмитаж представил цифрового Мишку Топа: петербуржцы гадают, что за зверь и зачем он нужен

Главный штаб Эрмитажа стал площадкой для презентации необычного проекта — цифрового артиста Мишки Топа.
Его дебютный трек «Дай лапу, дай», исполненный совместно с детьми, вызвал неоднозначную реакцию.
Поддержку проекту оказал Президентский фонд культурных инициатив.
Цифровая семья Топтыгиных
Авторы проекта амбициозны. К 2026 году планируется расширить цифровую семью Топтыгиных.
Она должна будет включать маму, папу, старшую сестру Топа, увлеченную космосом, и маленького ребенка, который вскоре появится.
Это говорит о стремлении создать целый виртуальный мир, населенный цифровыми персонажами.
Реакция петербуржцев
Презентация Мишки Топа вызвала активные дискуссии среди жителей Петербурга.
В "Фонтанке" вспомнили даже древний мем, чтобы дать объяснение происходящему:
"Если бы мы знали, что это такое…а ведь мы знаем, что это такое".
Мнения разделились: одни выражают сомнения в мотивационной силе проекта для поддержки рождаемости, другие предсказывают появление новых, весьма специфических хитов.
"Следующие хиты будут: "Вай-Лабудай", "Ай-лалубай" и "Бай-Балабай", — пишут петербуржцы.
Звучат и более резкие оценки:
"Какой же лютый... ну я даже не знаю, кринж".
За ними следуют ироничные предложения разместить цифрового мишку на месте залов великих мастеров:
"И разместить на месте залов Рубенса и Пикассо".
Искусство и Технологии: Новый Диалог?
Проект Мишки Топа поднимает вопросы о границах искусства и роли цифровых технологий.
Возможно ли, что такие инициативы станут новым трендом, меняющим представление о творчестве и его восприятии? Время покажет, станет ли Мишка Топ предвестником новой эпохи в искусстве или лишь мимолетным экспериментом.