Эрмитаж представил цифрового Мишку Топа: петербуржцы гадают, что за зверь и зачем он нужен

Опубликовано: 12 сентября 2025 12:31
Эрмитаж
Эрмитаж представил цифрового Мишку Топа: петербуржцы гадают, что за зверь и зачем он нужен
globallookpress/ Roman Naumov; URA.RU

Вместо цифровых блогеров в России появился виртуальный поющий медведь.

Главный штаб Эрмитажа стал площадкой для презентации необычного проекта — цифрового артиста Мишки Топа.

Его дебютный трек «Дай лапу, дай», исполненный совместно с детьми, вызвал неоднозначную реакцию.

Поддержку проекту оказал Президентский фонд культурных инициатив.

Цифровая семья Топтыгиных

Авторы проекта амбициозны. К 2026 году планируется расширить цифровую семью Топтыгиных.

Она должна будет включать маму, папу, старшую сестру Топа, увлеченную космосом, и маленького ребенка, который вскоре появится.

Это говорит о стремлении создать целый виртуальный мир, населенный цифровыми персонажами.

Реакция петербуржцев

Презентация Мишки Топа вызвала активные дискуссии среди жителей Петербурга.

В "Фонтанке" вспомнили даже древний мем, чтобы дать объяснение происходящему:

"Если бы мы знали, что это такое…а ведь мы знаем, что это такое".

Мнения разделились: одни выражают сомнения в мотивационной силе проекта для поддержки рождаемости, другие предсказывают появление новых, весьма специфических хитов.

"Следующие хиты будут: "Вай-Лабудай", "Ай-лалубай" и "Бай-Балабай", — пишут петербуржцы.

Звучат и более резкие оценки:

"Какой же лютый... ну я даже не знаю, кринж".

За ними следуют ироничные предложения разместить цифрового мишку на месте залов великих мастеров:

"И разместить на месте залов Рубенса и Пикассо".

Искусство и Технологии: Новый Диалог?

Проект Мишки Топа поднимает вопросы о границах искусства и роли цифровых технологий.

Возможно ли, что такие инициативы станут новым трендом, меняющим представление о творчестве и его восприятии? Время покажет, станет ли Мишка Топ предвестником новой эпохи в искусстве или лишь мимолетным экспериментом.

Автор:
Ксения Пронина
Город
