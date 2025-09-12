Как изменятся «Нарвская», «Электросила» и «Площадь Александра Невского — 2» — первые детали масштабного ремонта метро

В 2026 году в Петербурге начнется масштабное обновление вестибюлей трех станций метро: «Нарвская», «Электросила» и «Площадь Александра Невского — 2».
Эти работы станут частью большой инвестиционной программы по развитию транспортной системы города на ближайшие три года, пишет ДП.
Какие станции отремонтируют и зачем
Реконструкция вестибюлей — не просто косметический ремонт. Планируется обновить эскалаторы, фасады, интерьеры, а также инженерные системы – вентиляцию, электроснабжение и водоснабжение.
Вестибюли сделают более современными и удобными для пассажиров. Например, на станции «Нарвская» ремонт начнется уже в 2025 году и частично ограничит вход в будни.
Власти планируют потратить на транспорт в 2026 году 129 миллиардов рублей, отмечает МК.
В общем на метро, дороги и прочие транспортные объекты Санкт-Петербург планирует потратить около 430 миллиардов рублей за три года, пишет mr-7.ru.
Это позволит не только отремонтировать существующие станции, но и построить новые.
Что еще строят и ремонтируют
Помимо метро, деньги пойдут на строительство Большого Смоленского моста — важной автодорожной переправы через Неву с шестью полосами для машин и двумя — для трамваев.
Кроме моста, в программе развития — Южная широтная магистраль и новые трамвайные линии. Трамваи появятся в Приморском районе по проспекту Авиаконструкторов, в Красногвардейском районе.