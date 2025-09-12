Городовой / Город / Как изменятся «Нарвская», «Электросила» и «Площадь Александра Невского — 2» — первые детали масштабного ремонта метро
Как изменятся «Нарвская», «Электросила» и «Площадь Александра Невского — 2» — первые детали масштабного ремонта метро

Опубликовано: 12 сентября 2025 13:03
Метро в Петербурге
Как изменятся «Нарвская», «Электросила» и «Площадь Александра Невского — 2» — первые детали масштабного ремонта метро
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Новые трамвайные линии и мост уменьшат нагрузку на центральные дороги и метро, что особенно важно для Петербурга с его плотным трафиком.

В 2026 году в Петербурге начнется масштабное обновление вестибюлей трех станций метро: «Нарвская», «Электросила» и «Площадь Александра Невского — 2».

Эти работы станут частью большой инвестиционной программы по развитию транспортной системы города на ближайшие три года, пишет ДП.

Какие станции отремонтируют и зачем

Реконструкция вестибюлей — не просто косметический ремонт. Планируется обновить эскалаторы, фасады, интерьеры, а также инженерные системы – вентиляцию, электроснабжение и водоснабжение.

Вестибюли сделают более современными и удобными для пассажиров. Например, на станции «Нарвская» ремонт начнется уже в 2025 году и частично ограничит вход в будни.

Власти планируют потратить на транспорт в 2026 году 129 миллиардов рублей, отмечает МК.

В общем на метро, дороги и прочие транспортные объекты Санкт-Петербург планирует потратить около 430 миллиардов рублей за три года, пишет mr-7.ru.

Это позволит не только отремонтировать существующие станции, но и построить новые.

Что еще строят и ремонтируют

Помимо метро, деньги пойдут на строительство Большого Смоленского моста — важной автодорожной переправы через Неву с шестью полосами для машин и двумя — для трамваев.

Кроме моста, в программе развития — Южная широтная магистраль и новые трамвайные линии. Трамваи появятся в Приморском районе по проспекту Авиаконструкторов, в Красногвардейском районе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
