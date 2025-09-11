От кекереке к победе: история необычной Чесменской церкви на 7-й версте Царскосельского тракта

Когда-то здесь, на пути в Царское Село, раскинулось настоящее болото, где квакали лягушки. Финское название Кикерикексинен — или попросту, "кекереке" буквально означает "лягушачье болото". Но именно там, на 7-й версте Царскосельского тракта началась история будущей Чесменской церкви.
Весть о победе
Чесменская церковь была построена в 1777 году на 7-й версте Царскосельского тракта. И выбор места не случаен. Летом 1770 года Екатерина II остановилась через дорогу, в Чесменском дворце.
Здесь она получила новость, что русский флот впервые со времён Петра I одержал победу на море. Это было Чесменское сражение, крупный успех в войне с Османской империей.
Два имени
День, когда в Петербург пришла весть о победе, совпал с праздником Иоанна Предтечи. Императрица решила увековечить событие храмом. Так и получилось: церковь освятили в честь Иоанна Предтечи, но само название закрепилось по месту победы — Чесменская.
Готика среди болот
Проект поручили архитектору Юрию Фельтену. Он создал необычный для Петербурга храм в псевдоготическом стиле. Белые ребра стен, стрельчатые окна, зубцы и башенки делают церковь похожей на игрушечный замок. Небольшая по размеру, она всегда привлекала внимание путешественников, едущих по тракту.
Сегодня
Теперь вокруг шумит Московский район, а церковь остаётся островком тишины. Красно-белые стены напоминают игрушечный замок, и каждый, кто случайно сворачивает сюда, будто попадает в другую эпоху.