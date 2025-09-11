Городовой / Город / От кекереке к победе: история необычной Чесменской церкви на 7-й версте Царскосельского тракта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

От кекереке к победе: история необычной Чесменской церкви на 7-й версте Царскосельского тракта

Опубликовано: 11 сентября 2025 16:43
Чесменская церковь
От кекереке к победе: история необычной Чесменской церкви на 7-й версте Царскосельского тракта
Городовой ру

Место, где Екатерина II услышала весть о победе.

Когда-то здесь, на пути в Царское Село, раскинулось настоящее болото, где квакали лягушки. Финское название Кикерикексинен — или попросту, "кекереке" буквально означает "лягушачье болото". Но именно там, на 7-й версте Царскосельского тракта началась история будущей Чесменской церкви.

Весть о победе

Чесменская церковь была построена в 1777 году на 7-й версте Царскосельского тракта. И выбор места не случаен. Летом 1770 года Екатерина II остановилась через дорогу, в Чесменском дворце.

Здесь она получила новость, что русский флот впервые со времён Петра I одержал победу на море. Это было Чесменское сражение, крупный успех в войне с Османской империей.

Два имени

День, когда в Петербург пришла весть о победе, совпал с праздником Иоанна Предтечи. Императрица решила увековечить событие храмом. Так и получилось: церковь освятили в честь Иоанна Предтечи, но само название закрепилось по месту победы — Чесменская.

Готика среди болот

Проект поручили архитектору Юрию Фельтену. Он создал необычный для Петербурга храм в псевдоготическом стиле. Белые ребра стен, стрельчатые окна, зубцы и башенки делают церковь похожей на игрушечный замок. Небольшая по размеру, она всегда привлекала внимание путешественников, едущих по тракту.

Сегодня

Теперь вокруг шумит Московский район, а церковь остаётся островком тишины. Красно-белые стены напоминают игрушечный замок, и каждый, кто случайно сворачивает сюда, будто попадает в другую эпоху.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще