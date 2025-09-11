«Кто ездит, тот и платит»: в Госдуме предложили сделать налог на пробег автомобиля

Депутат Сергей Миронов считает, что нужно ввести налог за использование автомобиля, но есть серьезные препятствия для внедрения такой схемы.

В России заговорили о реформе налогов для автомобилистов — предложили отменить привычный транспортный налог.

Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что взимать деньги нужно в зависимости от того, как активно человек пользуется своим автомобилем.

Он считает, что сейчас платить нужно не за сам факт владения машиной, а за сколько на ней ездят. То есть те, кто много ездит, будут платить больше.

Почему предлагают менять налог?

Сейчас транспортный налог зависит от мощности двигателя автомобиля и региона его регистрации.

При этом платят одинаковую сумму и те, кто пользуется машиной каждый день, и те, кто выезжает на дачу пару раз в год. При этом цена машины с каждым годом падает, а налог остаётся прежним.

«Кто ездит, тот и платит» — главный тезис депутата.

Что говорит эксперт?

Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал предложение Миронова специально для «Городового».

«Такая инициатива наиболее вероятно приведет к тому, что у нас подавляющее большинство дорог станет платным. Честно говоря, переформулирование платности дорог в покилометровую оплату — это весьма спорная история и противоречит 257 ФЗ. То есть платной дороге должна быть бесплатная альтернатива, а взимается это в виде налога или в виде платы за проезд», — говорит эксперт.

По словам Дмитрия Попова, в России часто любую инновацию начинают мгновенно использовать, для того чтобы увеличить цену на бензин или поднять стоимость каких-либо других продуктов.