«Кто ездит, тот и платит»: в Госдуме предложили сделать налог на пробег автомобиля
«Кто ездит, тот и платит»: в Госдуме предложили сделать налог на пробег автомобиля

Опубликовано: 11 сентября 2025 15:02
Автомобиль, дорога
«Кто ездит, тот и платит»: в Госдуме предложили сделать налог на пробег автомобиля
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Депутат Сергей Миронов считает, что нужно ввести налог за использование автомобиля, но есть серьезные препятствия для внедрения такой схемы.

В России заговорили о реформе налогов для автомобилистов — предложили отменить привычный транспортный налог.

Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что взимать деньги нужно в зависимости от того, как активно человек пользуется своим автомобилем.

Он считает, что сейчас платить нужно не за сам факт владения машиной, а за сколько на ней ездят. То есть те, кто много ездит, будут платить больше.

Почему предлагают менять налог?

Сейчас транспортный налог зависит от мощности двигателя автомобиля и региона его регистрации.

При этом платят одинаковую сумму и те, кто пользуется машиной каждый день, и те, кто выезжает на дачу пару раз в год. При этом цена машины с каждым годом падает, а налог остаётся прежним.

«Кто ездит, тот и платит» — главный тезис депутата.

Что говорит эксперт?

Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал предложение Миронова специально для «Городового».

«Такая инициатива наиболее вероятно приведет к тому, что у нас подавляющее большинство дорог станет платным.

Честно говоря, переформулирование платности дорог в покилометровую оплату — это весьма спорная история и противоречит 257 ФЗ.

То есть платной дороге должна быть бесплатная альтернатива, а взимается это в виде налога или в виде платы за проезд», — говорит эксперт.

По словам Дмитрия Попова, в России часто любую инновацию начинают мгновенно использовать, для того чтобы увеличить цену на бензин или поднять стоимость каких-либо других продуктов.

«Где гарантия, что у нас и по-разному будут дифференцированы дороги. У нас же транспортный налог в региональном смысле тоже разный.

В Петербурге один из самых высоких транспортных налогов по стране, и в связи с этим огромное количество транспорта зарегистрировано в области, где налог меньше.

Прямая аналогия платным дорогам получается, я думаю что эта инициатива носит глубоко антипопулистский характер, потому что в водительской среде она будет воспринята в штыки.

Это дает возможность бесконтрольного управления трафиком — как платный въезд», — отмечает эксперт.

Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
