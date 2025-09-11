«Кто ездит, тот и платит»: в Госдуме предложили сделать налог на пробег автомобиля

В России заговорили о реформе налогов для автомобилистов — предложили отменить привычный транспортный налог.
Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что взимать деньги нужно в зависимости от того, как активно человек пользуется своим автомобилем.
Он считает, что сейчас платить нужно не за сам факт владения машиной, а за сколько на ней ездят. То есть те, кто много ездит, будут платить больше.
Почему предлагают менять налог?
Сейчас транспортный налог зависит от мощности двигателя автомобиля и региона его регистрации.
При этом платят одинаковую сумму и те, кто пользуется машиной каждый день, и те, кто выезжает на дачу пару раз в год. При этом цена машины с каждым годом падает, а налог остаётся прежним.
«Кто ездит, тот и платит» — главный тезис депутата.
Что говорит эксперт?
Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал предложение Миронова специально для «Городового».
«Такая инициатива наиболее вероятно приведет к тому, что у нас подавляющее большинство дорог станет платным.
Честно говоря, переформулирование платности дорог в покилометровую оплату — это весьма спорная история и противоречит 257 ФЗ.
То есть платной дороге должна быть бесплатная альтернатива, а взимается это в виде налога или в виде платы за проезд», — говорит эксперт.
По словам Дмитрия Попова, в России часто любую инновацию начинают мгновенно использовать, для того чтобы увеличить цену на бензин или поднять стоимость каких-либо других продуктов.
«Где гарантия, что у нас и по-разному будут дифференцированы дороги. У нас же транспортный налог в региональном смысле тоже разный.
В Петербурге один из самых высоких транспортных налогов по стране, и в связи с этим огромное количество транспорта зарегистрировано в области, где налог меньше.
Прямая аналогия платным дорогам получается, я думаю что эта инициатива носит глубоко антипопулистский характер, потому что в водительской среде она будет воспринята в штыки.
Это дает возможность бесконтрольного управления трафиком — как платный въезд», — отмечает эксперт.