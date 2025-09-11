Городовой / Общество / «Два дня до и после»: когда закончится коридор затмений и что от него ожидать
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Два дня до и после»: когда закончится коридор затмений и что от него ожидать

Опубликовано: 11 сентября 2025 13:32
Затмение
«Два дня до и после»: когда закончится коридор затмений и что от него ожидать
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Эксперт рассказал про особые дни, которые есть в этот период.

Осень 2025 года принесла интересное небесное явление — коридор затмений.

Многие воспринимают его как время перемен и особых событий. Разбираемся вместе с экспертом, чего ждать от этого явления.

Что такое коридор затмений и что с ним делать?

Коридор затмений — промежуток между двумя ближайшими затмениями — лунным и солнечным, которые всегда идут подряд.

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала «Городовому», как коридор затмений влияет на людей.

«На самом деле коридор затмений не страшен. Можно пройти по коридору, главное — на стенки не натыкаться.

Самые опасные дни — это дни затмений. Считается, что в это время у нас ум затуманен, эмоции плещут, и мы совершаем какие-то поступки, о которых будем сожалеть.

Построенные в эти дни планы в лучшем случае не произойдут, а в худшем приведут к каким-то неприятным последствиям.

Два дня до и после затмения не стоит начинать что-либо делать», — отмечает эксперт.

Осторожнее в отношениях

Астролог отмечает, что затмение 21-го числа будет под звездой Уттара-Пхалгуни. Символ этой звезды — свадебная арка. Поэтому в отношениях люди будут совершать ошибки.

«И это не только отношения как мужчина и женщина, но также и партнерские. Этот период будет особенно опасен. Обещания могут быть не выполнены.

Поэтому на какое-то время можно замереть в отношениях», — советует эксперт.

Однако в промежутке между затмениями будут хорошие даты. Это 13 и 17 сентября. В эти числа можно начинать все что угодно.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще