«Два дня до и после»: когда закончится коридор затмений и что от него ожидать

Эксперт рассказал про особые дни, которые есть в этот период.

Осень 2025 года принесла интересное небесное явление — коридор затмений.

Многие воспринимают его как время перемен и особых событий. Разбираемся вместе с экспертом, чего ждать от этого явления.

Что такое коридор затмений и что с ним делать?

Коридор затмений — промежуток между двумя ближайшими затмениями — лунным и солнечным, которые всегда идут подряд.

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала «Городовому», как коридор затмений влияет на людей.

«На самом деле коридор затмений не страшен. Можно пройти по коридору, главное — на стенки не натыкаться. Самые опасные дни — это дни затмений. Считается, что в это время у нас ум затуманен, эмоции плещут, и мы совершаем какие-то поступки, о которых будем сожалеть. Построенные в эти дни планы в лучшем случае не произойдут, а в худшем приведут к каким-то неприятным последствиям. Два дня до и после затмения не стоит начинать что-либо делать», — отмечает эксперт.

Осторожнее в отношениях

Астролог отмечает, что затмение 21-го числа будет под звездой Уттара-Пхалгуни. Символ этой звезды — свадебная арка. Поэтому в отношениях люди будут совершать ошибки.

«И это не только отношения как мужчина и женщина, но также и партнерские. Этот период будет особенно опасен. Обещания могут быть не выполнены. Поэтому на какое-то время можно замереть в отношениях», — советует эксперт.

Однако в промежутке между затмениями будут хорошие даты. Это 13 и 17 сентября. В эти числа можно начинать все что угодно.