Особенный день: когда в 2025 году можно успеть поймать удачу

Акшая Тритья и Виджая-Дашами — это не просто даты из календаря, а настоящие энергетические поворотные точки года.

Акшая Тритья и Виджая-Дашами — два самых сильных энергетических дня в году, когда Вселенная словно дает особый шанс для новых начинаний и важных дел.

Эти даты давно почитаются в ведической традиции и до сих пор остаются актуальными для тех, кто хочет привлечь удачу, процветание и успех в свою жизнь.

Акшая Тритья — день вечного процветания

Слово «Акшая» в переводе с санскрита означает «неисчерпаемый», «вечный», а «Тритья» — третий лунный день. В 2025 году он выпал на 30 апреля.

Однако еще один важный день еще впереди еще впереди.

Виджая-Дашами — победа добра и силы

Виджая-Дашами — это апогей древнего индийского фестиваля Наваратри, который символизирует победу света над тьмой, добра над злом.

В 2025 году этот день отмечают 1 октября. Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала «Городовому», что символизирует этот день и как следует его провести.

«Виджая» переводится как «победа», а «Дашами» — десятые лунные сутки. Это победа над гневом, над невежеством, в общем, над всеми нашими негативными качествами. 1 октября — это прекрасный день для различных важных начинаний, начала больших глобальных проектов, обучения языкам и так далее», — говорит эксперт.

В этот день принято жениться, покупать недвижимость, переезжать или открывать бизнес.

Виджая-Дашами учит нас побеждать личные страхи и слабости, помогает найти внутреннюю гармонию и уверенность. Это время хорошо для медитаций и постановки целей на будущее.