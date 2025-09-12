Городовой / Общество / Ограничить, как алкоголь: популярные товары могут исчезнуть с глаз покупателей
Ограничить, как алкоголь: популярные товары могут исчезнуть с глаз покупателей

Опубликовано: 12 сентября 2025 13:32
Сладости
Ограничить, как алкоголь: популярные товары могут исчезнуть с глаз покупателей
Global Look Press / Victor Lisitsyn

Это попытки властей и специалистов задуматься о здоровье людей.

В магазинах возле касс часто лежат шоколадки и другие сладости. Однако Всемирная организация здравоохранения против таких способов продавать сладкое.

Идея в том, чтобы запретить ставить шоколадки на видных местах, чтобы люди не покупали их спонтанно, особенно дети.

Как связаны сладости с ожирением

ВОЗ бьет тревогу. За последние годы количество страдающих ожирением людей в России сильно выросло, и сладости — одна из причин этого, пишет Абзац.

Они содержат много калорий и сахара, что приводит к лишнему весу и проблемам со здоровьем.

Кто больше всего страдает от лишних калорий

Эксперты отмечают, что не только дети, но и взрослые тянутся за сладким. Причем многие даже не замечают, сколько калорий получают с шоколадками и фастфудом, пишут Известия.

Постоянное потребление такой еды ведет к разным болезням — от диабета до сердечно-сосудистых проблем.

Именно поэтому предлагают приравнять продажу сладостей к алкоголю, пишет tvchelny.ru. Время менять привычки и выбирать питание более осознанно, чтобы избежать проблем в будущем.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
