«Ничего нового не придумали»: единственное правило уборки, которое спасет дом от пыли
«Ничего нового не придумали»: единственное правило уборки, которое спасет дом от пыли

Опубликовано: 11 сентября 2025 15:31
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Уборка — это не просто движение тряпкой и пылесосом. Это правильный подход, который помогает сохранять здоровье и улучшать микроклимат дома.

Многие из нас думают, что знают, как правильно делать уборку. Взял тряпку — вытер пыль, пылесосом прошелся и все блестит. Но оказывается, это не всегда так просто.

Когда вы берете сухую тряпку, даже какую-либо чудесную, которую вам рекламировали и просто водите ей по полкам, то часть пыли поднимается в воздух и оседает в других местах.

Более того, вместе с пылью вы разносите микробы по квартире. И никакие супер средства не помогут.

Как правильно?

Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук рассказала «Городовому», как правильно избавляться от пыли.

«Можно делать как влажную, так и сухую уборку. Тряпка-полевик, она хорошая, но вбирает в себя пыль она не бесконечно.

Ее все равно нужно пылесосить, какой-то процент пыли в воздух поднимается. Лучше всего пыль удаляется влажной уборкой. Это самый эффективный метод уборки, ничего нового не придумали», — отмечает эксперт.

Так что не стоит слепо верить всем маркетинговым компаниям и скупать различные чудо-средства. Для большинства ситуаций вполне хватает мыла, соды и уксуса.

Мыльный раствор подходит для ежедневной уборки, сода — удаляет жир и запахи, уксус убирает накипь, а перекись водорода — дезинфицирует.

Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
