Шестидневка: минус сон, плюс раздражительность: текущая рабочая неделя в России станет на один день больше

Специалисты предупреждают, что сбои во внутренних биоритмах могут негативно сказаться на самочувствии человека.

На последней неделе октября в России установлен шестидневный рабочий график. Работникам предстоит трудиться с 27 октября по 1 ноября.

Это связано с тем, что выходной день с субботы, 1 ноября, официально переносится на 3 ноября — понедельник, после чего граждан ждёт трёхдневный отдых, включающий 2, 3 и 4 ноября в честь празднования Дня народного единства.

Врачи предупреждают: даже однократное увеличение продолжительности рабочей недели может отрицательно сказаться на самочувствии и результативности работников.

Биоритмы многих людей оказываются нарушены в таких условиях, особенно если у них нестабильный график, сообщает 78.ru.

Удалось выяснить, что переход к шестидневке чаще приводит к раздражительности, трудностям со сном и снижению эффективности труда на 20–30%.

Психотерапевт Ирина Крашкина пояснила, что внутренний ритм сбивается у людей, которые работают по сменам или гибкому расписанию. Мозг просто не успевает адаптироваться к новому графику всего за несколько дней, и это вызывает нарушение циркадных ритмов.

Она добавила, что в результате могут возникать бессонница, снижение способности к концентрации и рассеянность.

Эксперты отмечают, что подобная ситуация негативно отражается не только на сотрудниках с нестабильными рабочими днями. По наблюдениям, после пяти дней работы подряд продуктивность в среднем снижается на 20–30%, а количество ошибок почти удваивается.

Особенно это заметно там, где от человека требуется точность и эмоциональное равновесие.

Невролог Алексей Кудряшов считает, что шестидневная рабочая неделя одновременно воздействует на несколько сфер: нарушает индивидуальный режим сна, вызывает разочарование от не полученного своевременно отдыха и сбивает планы на личные или семейные дела.

По мнению Ирины Крашкиной, длительное отсутствие привычного отдыха чревато ещё одной угрозой — эмоциональным выгоранием.

Люди начинают работать «на автомате», теряют интерес и перестают видеть смысл даже в привычных задачах. Это может привести к тому, что даже ранее ответственные сотрудники начинают допускать халатность,

— отметила она.

Те, кто страдает хроническими заболеваниями, подвержены особенно высокому риску при сбоях привычного режима труда и отдыха.

А врач-терапевт Виктор Лишин сообщил, что разовое увеличение нагрузки не представляет серьёзной опасности для организма.

Однако систематическая работа без полноценных выходных ускоряет процессы старения, ведет к ослаблению иммунитета и способствует формированию хронических болезней.