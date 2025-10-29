20 000 рублей за «стукачество»: в России стартует охота на пьяных водителей за деньги, почему петербуржцы против

В России набирает обороты практика введения региональных систем поощрения граждан за предоставление информации о нетрезвых водителях.

Как минимум 13 субъектов РФ уже внедрили подобные премии, суммы которых варьируются от 2,5 тысяч рублей в Туве до внушительных 20 тысяч в Амурской области, выяснил ТАСС.

Эта инициатива вызвала бурную реакцию в обществе, особенно в Санкт-Петербурге, где мнения разделились между желанием обезопасить дороги и неприятием самой идеи вознаграждения за донесение.

Алкоголь за рулем — преступление, но донос — плохо

Ключевой аспект дискуссии — моральная сторона вопроса. Многие граждане, хоть и осуждают пьянство за рулем, крайне негативно относятся к стимуляции доносительства.

«Стукачество не должно поощряться в здоровом и прогрессивном обществе», — гласит один из распространенных комментариев.

Другие выражают сомнение в честности самой системы:

«Так и поверили… что они деньги отдадут. Между прочим донос — это поганое и дерьмовое дело. Или это новая профессия такая на бирже труда…»

Цена жизни и здоровья

Несмотря на моральные терзания по поводу «доноса», цель инициативы — сохранение жизни — находит поддержку.

«Пьяный за рулем — преступник», — таков общий знаменатель.

Некоторые жители готовы сообщать о нарушителях бескорыстно:

«Такое себе, я и за бесплатно сообщу о пьянице за рулем в целях сохранения жизни и здоровья окружающих».

Однако скептики указывают на неэффективность подобных мер в моменте.

«Его завтра поймают и он трезвый. Или мне с алкотестером за ним бегать?» — вопрошают граждане, сомневаясь в оперативности реакции правоохранительных органов.

Альтернативные инструменты противодействия

Часть общественности считает, что финансовое поощрение — это лишь полумера.

«Ну донес ты и что? Он до момента наказания кого-то убьет. Должны быть другие инструменты противодействия», — считают критики.

При этом, общая позиция сводится к тому, что нетрезвый водитель — это не просто нарушитель, а потенциальный убийца:

«Обычный, нормальный и здоровый человек за руль пьяным не сядет! Ну а про донос — это уже совсем тема другая и очень плохая…».

Таким образом, пока регионы соревнуются в размере премий — от 2,5 до 20 тысяч рублей — общество ищет баланс между эффективностью борьбы с угрозой и нежеланием поощрять стукачество.