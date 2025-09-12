Городовой / Город / Переезд правительства из Петрограда в Москву: роль станции «Цветочный пост»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Переезд правительства из Петрограда в Москву: роль станции «Цветочный пост»

Опубликовано: 12 сентября 2025 13:16
В. И. Ленин, поезд
Переезд правительства из Петрограда в Москву: роль станции «Цветочный пост»
Городовой ру

Как маленькая станция вошла в историю.

В феврале 1918 года Россия всё ещё участвовала в Первой мировой войне, а германские войска угрожающе приближались к Пскову. В Петрограде, где находилось советское правительство, становилось всё тревожнее. Переговоры о мире шли, но угроза была слишком близкой.

Решение и его скрытность

На конференции Совета народных комиссаров 26 февраля 1918 года Владимир Ленин предложил проект указа об эвакуации правительства в Москву. Декрет предусматривал: вывести госбанк, золото, важные документы — и сделать это максимально быстро и скрытно.

Бонч-Бруевич и его план

Организовать переезд поручили Владимиру Бонч-Бруевичу — личному секретарю Ленина и опытному большевистскому администратору.

Опасаясь подрыва главной железнодорожной ветки, он избрал для отправки не Московский вокзал, а небольшую товарную станцию на окраине города — "Цветочный пост", рядом с Новорощенской улицей и окружной дорогой.

Ночная эвакуация

В ночь на 10 марта, около 22:00, при полностью выключенном освещении и строгой конспирации правительство село на поезд № 4001 и оставило Петроград навсегда. Уже 12 марта 1918 года Москва официально стала столицей Советской России.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще