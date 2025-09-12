Переезд правительства из Петрограда в Москву: роль станции «Цветочный пост»

В феврале 1918 года Россия всё ещё участвовала в Первой мировой войне, а германские войска угрожающе приближались к Пскову. В Петрограде, где находилось советское правительство, становилось всё тревожнее. Переговоры о мире шли, но угроза была слишком близкой.
Решение и его скрытность
На конференции Совета народных комиссаров 26 февраля 1918 года Владимир Ленин предложил проект указа об эвакуации правительства в Москву. Декрет предусматривал: вывести госбанк, золото, важные документы — и сделать это максимально быстро и скрытно.
Бонч-Бруевич и его план
Организовать переезд поручили Владимиру Бонч-Бруевичу — личному секретарю Ленина и опытному большевистскому администратору.
Опасаясь подрыва главной железнодорожной ветки, он избрал для отправки не Московский вокзал, а небольшую товарную станцию на окраине города — "Цветочный пост", рядом с Новорощенской улицей и окружной дорогой.
Ночная эвакуация
В ночь на 10 марта, около 22:00, при полностью выключенном освещении и строгой конспирации правительство село на поезд № 4001 и оставило Петроград навсегда. Уже 12 марта 1918 года Москва официально стала столицей Советской России.