Северная столица притихла: не стало композитора Геннадия Белова
Опубликовано: 21 декабря 2025 11:57
Северная столица притихла: не стало композитора Геннадия Белова
Информация о времени и месте прощания будет объявлена дополнительно.

Геннадий Белов, советский и российский композитор, ушёл из жизни на 87-м году. О его смерти стало известно 19 декабря, информацию подтвердили в пресс-службе Санкт-Петербургской консерватории. Причина кончины не раскрывается, подробности о прощании обещают сообщить позже.

Геннадий Белов родился в Ленинграде в 1939 году. К началу 1960-х он окончил Ленинградскую консерваторию, а в 1964 году завершил обучение в аспирантуре. Всю свою профессиональную деятельность композитор посвятил развитию музыкального образования и творчеству.

За годы работы он создал множество произведений: среди них оперы, кантаты, а также сочинения для оркестра, хоровые и камерные работы. Он получил степень кандидата искусствоведения и вёл преподавание полифонии в консерватории Санкт-Петербурга. Позже стал профессором кафедры, посвящённой истории музыкальных форм и жанров.

Композитор неоднократно отмечался наградами. Геннадий Белов являлся лауреатом международных конкурсов, а в 2012 году был награждён орденом Дружбы. Его вклад в культуру оценивался не только в России, но и за рубежом.

Юлия Аликова
