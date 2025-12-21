Северная столица притихла: не стало композитора Геннадия Белова

Геннадий Белов, советский и российский композитор, ушёл из жизни на 87-м году. О его смерти стало известно 19 декабря, информацию подтвердили в пресс-службе Санкт-Петербургской консерватории. Причина кончины не раскрывается, подробности о прощании обещают сообщить позже.
Геннадий Белов родился в Ленинграде в 1939 году. К началу 1960-х он окончил Ленинградскую консерваторию, а в 1964 году завершил обучение в аспирантуре. Всю свою профессиональную деятельность композитор посвятил развитию музыкального образования и творчеству.
За годы работы он создал множество произведений: среди них оперы, кантаты, а также сочинения для оркестра, хоровые и камерные работы. Он получил степень кандидата искусствоведения и вёл преподавание полифонии в консерватории Санкт-Петербурга. Позже стал профессором кафедры, посвящённой истории музыкальных форм и жанров.
Композитор неоднократно отмечался наградами. Геннадий Белов являлся лауреатом международных конкурсов, а в 2012 году был награждён орденом Дружбы. Его вклад в культуру оценивался не только в России, но и за рубежом.