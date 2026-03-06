Городовой / Город / Новая «Богатырская» и мост-двойник: как Петербург ускорит транспорт
Новая «Богатырская» и мост-двойник: как Петербург ускорит транспорт

Опубликовано: 6 марта 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
«Зеленая» ветка метро примет пассажиров через три года.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» сообщил, что станцию «Богатырская» «зеленой» ветки метро планируется открыть в 2029 году.

Вестибюль разместят на стыке Богатырского проспекта и Камышовой улицы, с выходами по обе стороны проезжей части. Благодаря соседству с общественным транспортом и объединению остановок пассажирам будет удобно добираться до станции.

Ранее сообщалось, что Смольный намерен построить дублер Парнасского путепровода за шесть лет. Причина в том, что этот мост, связывающий съезды с КАД и проспект Энгельса, превращается в узкое место для водителей в часы пик.

Юлия Аликова
