Новая «Богатырская» и мост-двойник: как Петербург ускорит транспорт

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» сообщил, что станцию «Богатырская» «зеленой» ветки метро планируется открыть в 2029 году.
Вестибюль разместят на стыке Богатырского проспекта и Камышовой улицы, с выходами по обе стороны проезжей части. Благодаря соседству с общественным транспортом и объединению остановок пассажирам будет удобно добираться до станции.
Ранее сообщалось, что Смольный намерен построить дублер Парнасского путепровода за шесть лет. Причина в том, что этот мост, связывающий съезды с КАД и проспект Энгельса, превращается в узкое место для водителей в часы пик.