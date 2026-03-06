Городовой / Город / Реставрация оживила лепнину Растрелли в Смольном: каждая деталь — уникальна
Реставрация оживила лепнину Растрелли в Смольном: каждая деталь — уникальна

Опубликовано: 6 марта 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
При расчистки слоёв живописи также нашли ранние надписи.

Во время реставрации церкви Святой Великомученицы Екатерины в Смольном соборе нашли отделку XVIII века и росписи с изображениями четырех Святых Великомучениц, сообщили в пресс-службе КГИОП.

Открытия при реставрации

Реставраторы при очистке слоев краски обнаружили ранние надписи.

До 1991 года в храме располагался архив Ленинградского обкома партии, что позволило сохранить интерьер почти в первоначальном виде — по эскизам Франческо Бартоломео Растрелли.

Все лепные детали уникальны: каждая фигура, веточка или цветок сделаны вручную индивидуально.

Фрагменты росписи

Раскрыты участки масляной живописи на штукатурке с образами святых Екатерины, Дарьи, Анастасии и Аглаи. На парусах нашли позолоченные надписи с контуром, под которыми видны более древние, без обрамления.

История работ

Реставрация в Екатерининской церкви Смольного монастыря идет с 2019 года. Советский архив уберег убранство от разрушения. В 2021-м нашли лик Богородицы на золотом фоне и скрытую композицию "Ночной Иерусалим".

Автор:
Юлия Аликова
Город
