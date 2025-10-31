На карте подземки прибавление: какие станции в Петербурге откроются уже скоро?

В Санкт-Петербурге в течение ближайших пяти лет планируется ввести в эксплуатацию десять новых станций метро.
Городские власти отмечают, что прежние трудности в строительстве подземки остались позади и начинается новый этап развития транспортной системы.
На этом фоне Северная столица намерена значительно ускорить развитие сети подземного транспорта.
Ранее за пять лет в городе открылась лишь одна станция — «Горный институт» на Васильевском острове. Особенно это стало заметно на фоне московского опыта: за такой же срок в столице заработали сразу 39 новых остановок метрополитена.
Чиновники подчеркивают, что расширение метро будет способствовать решению транспортных проблем и созданию новых городских районов.
Особое внимание привлекает планы по открытию станции, которую многие петербуржцы называют «призраком» — «Театральной».
Станция уже построена, однако поезда не делают на ней остановку, и это изменится к 2029 году, когда объект примет первых пассажиров.
Два новых вестибюля расположатся на пересечении улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта, а также в Театральном сквере, где сейчас стоит автозаправка.
Станция получила такое название благодаря близости к Мариинскому театру. Через эту станцию и соседние участки ожидается дневной поток до 743 тысяч человек, что должно существенно снизить нагрузку на транспортный узел центра города.
Шестой линией метрополитена города станет Красносельско-Калининская, которая будет показана на схемах коричневым цветом.
Маршрут соединит район «Лиговского проспекта» и парк на юго-западной окраине города. Предусмотрено строительство восьми остановок, из которых две уже возводятся.
Что касается Кировско-Выборгской линии, конкретные даты пока не названы, но ведутся проектные работы для продления в южные районы города.
Запланировано соединение с аэропортом «Пулково», выставочным центром «Экспофорум» и культурными объектами Царского Села.
Масштабные преобразования метрополитена ставят своей целью улучшение транспорта и создание условий для строительства новых жилых кварталов на периферии.
Власти ожидают, что эти меры заметно скажутся на доступности различных районов города.