На Кавказе за эту выпечку «душу продадут»: сомалийцы судят тех, кто приготовит ее

В России самсу любят и готовят с самыми разными начинками: мясной, картофельной или даже сладкой фруктовой. Этот сытный треугольный пирог популярен во многих восточных странах, но есть одно государство, где он стал настоящим табу.
Речь идёт о Сомали. Там приготовление и употребление самсы строго запрещено законом. Нарушителям грозит суд и серьёзное наказание. Причина — в форме пирога.
Местные власти считают, что треугольник является символом православия. В истории страны был период войны с христианской Эфиопией, поэтому вопросы религии здесь до сих пор очень принципиальны. Так привычное для нас угощение в другой части света стало объектом запрета.