Городовой / Полезное / На Кавказе за эту выпечку «душу продадут»: сомалийцы судят тех, кто приготовит ее
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эта зима не добьет мой аккумулятор — я открыл для себя простое правило: чем холоднее, тем больше времени нужно двигателю Полезное
Вместо прямоугольных теперь готовлю круглые голубцы: сильно проще слепить, от вида гости теряют дар речи Полезное
Утро после праздника: почему каждый третий россиянин оказался в финансовой ловушке января Город
Налоговый вычет по ипотеке: если брали до 2014-го, то вам вернут вдвое больше — вот как это оформить без бумажной волокиты Полезное
Анастасия Волочкова осталась без пенсии: как встречает юбилей знаменитая балерина Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

На Кавказе за эту выпечку «душу продадут»: сомалийцы судят тех, кто приготовит ее

Опубликовано: 20 января 2026 20:15
 Проверено редакцией
выпечка
На Кавказе за эту выпечку «душу продадут»: сомалийцы судят тех, кто приготовит ее
Фото: Городовой.ру

В России самсу любят и готовят с самыми разными начинками: мясной, картофельной или даже сладкой фруктовой. Этот сытный треугольный пирог популярен во многих восточных странах, но есть одно государство, где он стал настоящим табу.

Речь идёт о Сомали. Там приготовление и употребление самсы строго запрещено законом. Нарушителям грозит суд и серьёзное наказание. Причина — в форме пирога.

Местные власти считают, что треугольник является символом православия. В истории страны был период войны с христианской Эфиопией, поэтому вопросы религии здесь до сих пор очень принципиальны. Так привычное для нас угощение в другой части света стало объектом запрета.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью