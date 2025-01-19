На кладбище сразу не шли: как в дореволюционном Петербурге справляли Пасху

В дореволюционном Петербурге Пасха была не только религиозным, но и важным общественным праздником, сопровождавшимся особыми обрядами, подготовкой и массовыми народными гуляньями.

Подготовка к празднику

Подготовка начиналась за неделю до Пасхи. На улицах города открывались "вербные базары", крупнейшие из которых размещались в Гостином дворе, на Большой Конюшенной и Конногвардейском бульваре. Здесь горожане закупали всё необходимое для праздничного стола — от украшений до продуктов.

В домах пекли куличи, готовили творожную пасху, запекали окорока и красили яйца. Для окрашивания использовали как натуральные красители, например, луковую шелуху, так и специальные бумаги для создания сложных узоров.

Пасхальная ночь

Ночь с субботы на воскресенье была временем начала праздника. Улицы города заполнялись нарядно одетыми людьми с незажжёнными свечами, которые стекались к храмам. Освещение улиц было праздничным, хотя достаточно скромным: цветные фонарики и плошки с горящим маслом создавали атмосферу торжества.

Самое большое количество людей собиралось у главных храмов города — Исаакиевского, Казанского, Александро-Невской лавры. После ночного богослужения и крестного хода с зажжёнными свечами горожане расходились по домам для праздничного разговения.

Праздничный стол

На столах петербуржцев всегда были яйца — главный символ Пасхи, куличи, пасха и мясные блюда. Даже бедные семьи старались устроить праздничный ужин, откладывая средства на угощения. Для украшения стола часто использовали пророщенный овёс, в который укладывали окрашенные яйца.

Пасхальная неделя

Праздничная неделя проходила в визитах. Дворники, трубочисты, швейцары поздравляли жильцов, получая угощение или небольшое вознаграждение. Подчинённые приходили с поздравлениями к начальству, оставляя подписи в журналах у швейцаров.

На улицах города устраивались развлечения: качели, карусели, театральные представления. В садах открывался сезон лодочных прогулок, а для детей организовывали игры с крашеными яйцами.

Подарки и сувениры

На Пасху было принято дарить подарки, среди которых особой популярностью пользовались изделия фирмы Фаберже. Помимо знаменитых драгоценных яиц, предлагались небольшие подвески в форме яйца, доступные для более скромных бюджетов. Также были популярны деревянные яйца с сюрпризами внутри.

Поминовение усопших

На второй или третий день Пасхи петербуржцы отправлялись на кладбища, чтобы навестить могилы родственников. С собой брали окрашенные яйца, которые крошили на могилы в знак памяти.

Пасха в дореволюционном Петербурге сочетала в себе глубокую религиозность, семейные традиции и народные гуляния, оставаясь одним из самых любимых праздников горожан.