Полтора часа из Петербурга: где искать королевский курорт России с котиками, прусским шармом и балтийской душой

Как город у моря стал местом притяжения для туристов и чем он отличается от других курортов?

Камерный, игрушечный, старинный, европейский, морской — все эти эпитеты отражают разные грани небольшого городка, расположенного на побережье Балтийского моря.

Зеленоградск, он же Кранц — город с населением в 17 тысяч человек в Калининградской области, который привлекает туристов своим уникальным сочетанием прусского наследия и российской современности. Это — место, где можно отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой балтийского побережья.

Как добраться

Самый быстрой способ добраться до этого анклава, зажатого между Литвой и Польшей, — авиасообщение. Из Петербурга лететь всего полтора часа.

С января 2025 года по маршруту курсирует паром «Антей». Он отправляется от порта «Морской фасад» в Санкт-Петербурге и прибывает в порт «Пионерский» (42 км от Калининграда). Время в пути — около 38–40 часов.

Балтийская погода

Балтика вообще не очень предсказуема в плане погоды: летом сюда можно приехать в такой же шторм и гулять под ливнем. Зимой, особенно в темное время суток недостаток солнца скрасили новогодние и рождественские украшения, заполонившие весь исторический центр Зеленоградска.

История Кранца

Датой основания Кранца считается 1252 год — первоначально это была заложенная крестоносцами крепость для защиты от литовцев. До 1946 года он был частью Восточной Пруссии.

После Второй мировой войны эта германская провинция исчезла с карт. Регион вошел в состав Советского Союза, получив название Калининградская область, а Кранц переименовали в Зеленоградск.

Город почти не пострадал от военных действий, благодаря чему в центре сохранилось множество вилл и особняков прусского периода, которые делают Зеленоградск не похожим на другие российские города.

Королевский курорт

Прусский бальнеологический курорт на побережье Балтийского моря появился еще в начале XIX века. В середине позапрошлого столетия его стали называть королевским: здесь любила отдыхать супруга Фридриха Вильгельма III Луиза.

Это объясняет происхождение названия «королевский курорт». А после строительства железной дороги в конце XIX века в Кенигсберг (ныне Калининград) это место стало активно развиваться.

Зеленоградск сегодня

Не утратил популярность «королевский курорт» и в наше время. В 1999 года Зеленоградск был признан курортом федерального значения, специализирующимся на бальнеотерапии. Местные санатории по-прежнему предлагают лечебные процедуры с минеральными ваннами и грязями.

Бювет «Королева Луиза» и променад

В теплое время года любой желающий может попробовать зеленоградскую минералку — бювет «Королева Луиза» находится возле пристани на набережной Балтийского моря. Правда, зимой, увы, он не работает.

Зато прогуляться по местному променаду можно в любое время года.Протяженность благоустроенной набережной составляет порядка 2,5 километра.

Вдоль променада — качели с навесами, тренажеры, велодорожки; множество разнообразных кафе и ресторанов. На первой линии расположены не только рестораны и отели, но и частные дома разной степени ухоженности.

Причем встречаются как откровенные развалины за некрасивыми заборами, так и настоящие особняки с богатыми оградами. Длинный пирс протяженностью 150 метров — еще одна достопримечательность набережной. Здесь, кучкуются местные рыбаки.

Курортный проспект: сердце Зеленоградска

Курортный проспект — главная пешеходная и самая красивая улица Зеленоградска. Деревянные и каменные дома отреставрированы и стилизованы под здания начала прошлого столетия.

Возле старинного отеля «Курхаус Кранц», построенного в первой половине XIX века, притаился белоснежный памятник Ленину в окружении разнообразных киосков с уличной едой. Запах кофе и глинтвейна разносится на всю округу. А вечерами здесь появляются музыканты.

Нарния в Зеленоградске

Особая прелесть местных лавок и ларцов — это разнообразие продукции. В некоторых из них можно натурально потеряться от обилия всевозможных вещей. Как пишет канал «Путешествия по городам и весям», в какой-то момент даже кажется, что ты попал в Нарнию.

В городе есть масста заведений общественного питания, как дорогих, так и вполне бюджетных. Правда, есть один зимний нюанс. Кафе может выглядеть как стационарный объект, а в реальности в нем нет отопления. В лучшем случае — обогреватель, в худшем — вообще ничего.

Бронзовая туристка

Еще одна точка притяжения — скульптура туристки: девушка в коротком платье и на каблуках везет за собой чемодан и на ходу делает селфи. Естественно, многие путешественники стараются повторить позу бронзовой туристки на своих фотографиях.

Музейный Зеленоградск

Здесь же, на Курортном проспекте, в здании бывшего кинотеатра расположился Музей курортной моды, в котором собраны исторические костюмы и пляжные аксессуары. Это — уникальная возможность окунуться в историю моды и курортной жизни. Само собой, это далеко не единственный музей в Зеленоградске.

Рядом с железнодорожным вокзалом в вилле адвоката Макса Крелла находится городской краеведческий музей. Тут посетители могу посмотреть на предметы быта Средневековья, рыбацких деревень. Это позволяет узнать больше об истории и культуре региона.

В музее «Философия» — более трех тысяч рисунков, схем, чучел сов, а также несколько живых обитателей, с которыми можно сделать фотографии.

Еще одно интересное место, которое можно посетить совершенно бесплатно, — это бывшая лютеранская кирха Адальберта в неоготическом стиле, возведенная в 1896 году по проекту архитектора Лаунира.

В здании, которое когда-то было самым высоким в Зеленоградске, сегодня располагается православный Спасо-Преображенский собор. В его основании — валуны, а высота башни — 42 метра. Интерьер современный: исторический не сохранился.

Также в Зеленоградске можно посетить Музей черепов и скелетов, «Домик ангелов», музей «Старинные игрушки». Даже самый дотошный турист найдет себе достопримечательности по вкусу.