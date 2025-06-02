Не просто «отель» для пушистых бездомных: где в Петербурге появился дом для котов

В Петербурге появился необычный «отель», но не для людей, а для бездомных котов. Его открыли в «Севкабель Порту» и назвали «Котелло». Это первый в городе проект, где у уличных котов теперь есть свое место с возможностью укрыться и поесть.

Почему решили сделать такой дом для котов?

История проста и трогательна. На территории бывшего завода, где сейчас находится «Севкабель Порт», давно живут бездомные коты. Их кормили сотрудники предприятия, и со временем эти животные стали почти частью этого места.

Но уличная жизнь — это трудно для кошек: холод, дождь, голод и опасность. Поэтому организаторы решили сделать для животных настоящий дом, где они смогут пережить непогоду и оказаться под защитой.

Проект «Котелло» — это не просто приют, а целый «глэмпинг» для котов. Домик утеплен, внутри есть миски с едой и водой, когтеточки, мягкие лежанки, а еще полки и платформа на разных уровнях. Каждый кот может выбрать себе место — повыше или пониже.

Как все устроено?

Расположен дом прямо на территории «Севкабель Порта», рядом с кафетерием. Это место уже стало культурным центром, куда любят приходить не только петербуржцы, но и гости города. Теперь сюда можно прийти и познакомиться с котами, которые живут в «Котелло», сообщает Петербургский дневник.

Кроме уютного домика, в проекте есть и информационная поддержка: скоро рядом с отелями появится табличка с QR-кодом. Сканируешь — и попадаешь в чат-бот, где можно получить советы, как обращаться с бездомными животными, а еще найти информацию об отелях, где разрешено проживание с домашними животными, и даже помочь найти новый дом для пушистых обитателей.

Зачем это нужно?

В Петербурге много бездомных животных, и не у всех есть шанс найти заботливых хозяев. «Котелло» — это не просто место для ночлега, а возможность помочь котам, так как в будущем планируют их вакцинировать и стерилизовать. А потом, возможно, и найти себе новый дом.

Немного о месте

«Севкабель Порт» — это бывшая промышленная территория на Невы, которая превратилась в современное пространство для творчества, отдыха и бизнеса. Здесь часто проводят выставки, концерты и фестивали. Появление «Котелло» отлично вписалось в это место, тем более, что животные давно привыкли к нему.