«Цифры с моря надуло»: петербуржцев удивили свои же зарплаты

Исследования обычно показывают средние зарплаты, которые получают жители всего региона, поэтому это часто вызывает удивление у местных. Так и случилось в Северной столице.

Многие думают, что если живешь в большом городе, так называемом «миллионнике», то и зарплата у тебя должна быть соответствующей.

Но на самом деле все не так просто. В крупных городах зарплаты — далеко не такие, люди хотят зарабатывать. Исследования говорят об определенных суммах, а местные жители сопротивляются.

Москва — город, где большие зарплаты и почти полное совпадение ожиданий

Москва — безусловный лидер по зарплатам. В среднем работодатели тратят около 100 тысяч рублей, и это на 11% больше, чем год назад.

При этом люди, которые ищут работу, примерно так же и рассчитывают — их ожидания почти совпадают с тем, что предусмотрено.

Санкт-Петербург и другие города — где зарплаты ниже ожиданий

В Санкт-Петербурге ситуация чуть хуже — работодатели предлагают около 85 тысяч рублей, а люди хотят чуть больше. Получается, что зарплаты немного отстают от ожиданий, передает cnews.

А вот например, в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде зарплаты, которые предлагают работодатели, примерно совпадают с тем, что хотят получать соискатели — около 70 тысяч рублей.

В Омске, Перми, Новосибирске обратная ситуация: работодатели предлагают больше, чем просят люди. Например, в Омске средняя зарплата по вакансиям выросла на 22%, чем ожидали соискатели.

Петербуржцы не согласны

Несмотря на исследования и данные Петростата, который недавно приводил статистику и отмечал, что средняя зарплата в Петербурге — 115 тысяч рублей, а в Ленобласти — 85 тысяч, жители региона несогласны с ними.

«Цифры, наверное, с моря надуло»;

«Депутат — 500 тысяч, гражданин — 50 тысяч, средняя как раз 275»;

«Петростат, похоже, некомпетентен в данном вопросе», написали петербуржцы в соцсетях.

Так что жить в городе-миллионнике — это не значит автоматически получать большую зарплату. В каждом регионе свои особенности, и зарплаты там могут сильно различаться. Главное — быть реалистом и понимать, что рынок труда постоянно меняется.