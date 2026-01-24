Городовой / Город / На Невском ожили воспоминания: праздничные украшения появились в Петербурге ко Дню снятия блокады
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Учился не зря: выпускникам вузов хотят подарить прощание с долгами за учёбу Город
Вкуснейшее яйцо пашот: идеальной формы и без пакетика в кастрюле Полезное
Петербург на пороге перемен: запретить вейпы могут сами жители Город
Форт «Император Александр I» сменил наряд: почему стены легендарной крепости теперь цвета таинственного камня? Город
Энергетики «Россети Ленэнерго» загремели под домашний арест за 800 тысяч рублей взяток Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

На Невском ожили воспоминания: праздничные украшения появились в Петербурге ко Дню снятия блокады

Опубликовано: 24 января 2026 12:30
 Проверено редакцией
На Невском ожили воспоминания: праздничные украшения появились в Петербурге ко Дню снятия блокады
На Невском ожили воспоминания: праздничные украшения появились в Петербурге ко Дню снятия блокады
Городовой ру

В центре города на Невском проспекте поменяли зимние украшения: теперь там появились элементы, посвящённые памятной дате — годовщине полного снятия блокады Ленинграда, сообщает «Neva.Today».

В этом году исполнилось 82 года со дня окончания многомесячной осады, которую держали войска гитлеровской Германии вместе с союзниками из Финляндии. Мероприятия приурочили к 27 января.

Над дорогой на главной улице города развесили конструкции с датами блокады и контуром Петропавловской крепости. Часть из них снабжена подсветкой.

Лампы украсили щитами, которые выполнены в виде красных знамён с зелёной лентой, символизирующей годы блокады.

На уличных баннерах также изображены медали «За оборону Ленинграда» и «Жителю блокадного Ленинграда».

Кроме этого, можно заметить цифры, указывающие годы событий, и надпись «900 дней» — именно такой промежуток часто приводят в литературе, хотя фактическая продолжительность блокады составляла 872 дня.

Для ветеранов Великой Отечественной войны в этом году проезд на транспорте сделают бесплатным с 26 по 28 января. Такую меру ввели на период проведения памятных мероприятий.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью