На Невском ожили воспоминания: праздничные украшения появились в Петербурге ко Дню снятия блокады

В центре города на Невском проспекте поменяли зимние украшения: теперь там появились элементы, посвящённые памятной дате — годовщине полного снятия блокады Ленинграда, сообщает «Neva.Today».
В этом году исполнилось 82 года со дня окончания многомесячной осады, которую держали войска гитлеровской Германии вместе с союзниками из Финляндии. Мероприятия приурочили к 27 января.
Над дорогой на главной улице города развесили конструкции с датами блокады и контуром Петропавловской крепости. Часть из них снабжена подсветкой.
Лампы украсили щитами, которые выполнены в виде красных знамён с зелёной лентой, символизирующей годы блокады.
На уличных баннерах также изображены медали «За оборону Ленинграда» и «Жителю блокадного Ленинграда».
Кроме этого, можно заметить цифры, указывающие годы событий, и надпись «900 дней» — именно такой промежуток часто приводят в литературе, хотя фактическая продолжительность блокады составляла 872 дня.
Для ветеранов Великой Отечественной войны в этом году проезд на транспорте сделают бесплатным с 26 по 28 января. Такую меру ввели на период проведения памятных мероприятий.
