На улице без шорт, а дома без вентиляторов и кондиционеров: как петербуржцы спасались от жары в XIX веке

Корсеты снимали, но не все. А мужчины страдали в мундирах и мечтали о льне.

В Петербурге жара всегда ощущается как вызов — асфальт плавится, ветер стоит, как в печи, а Летний сад кажется райским уголком.

Но если нам в 2025-м хотя бы доступны шорты, бутылка воды и кондиционер, то в XIX веке всё было иначе. Как именно — выяснила автор блога «ПетербургиЯ».

Когда платье не снимается даже в +35

В XIX веке никто не отменял модный дресс-код. Даже в 40-градусный зной женщины выходили в город в плотных закрытых платьях с длинными рукавами, а мужчины — в сюртуках, тройках или мундирах.

Зимняя и летняя одежда отличались лишь тканью: летом носили тонкий хлопок, шифон или шелк.

И всё же были хитрости. Например, летние чайные платья — без корсета, свободного кроя, с завышенной талией и кружевами. Их создавали как «домашние», но на деле в них выходили в свет, особенно в жару.

Женщины также отказывались от второй юбки и чулок — под длинной подолом этого никто не видел.

Веер, зонтик и канотье

Настоящим спасением становились веера, зонтики от солнца и шляпы-канотье. Ни один уважающий себя петербуржец не выходил из дома с непокрытой головой.

Мужчины могли надеть льняной костюм — но исключительно дома. Нарушение приличий на улице воспринималось почти как скандал.

На пляж — в фургоне

Да, купались и тогда. Но купальники были шерстяные, в пол, и надевались в специальных фургонах, подальше от чужих глаз. Загорать — моветон.

Загар считался признаком крестьянства, а значит — дурного вкуса. Бледность была в моде.

Пример из газеты — ироничный, но точный

Автор приводит выдержку из «Олонецких губернских ведомостей» — про даму в ситцевом платье, что было шоком для небогатых чиновниц:

«Даже в простые дни жены небогатых чиновников не покажутся на улице в ситцевом платье, тем более на гулянье — считая это невозможным».

В общем, страдали все — но молча. И только дома, без посторонних глаз, позволяли себе рубаху или босые ноги. Остальное — считалось неприличным. А до вентиляторов на шее и скидок на кораблики было ещё далеко.