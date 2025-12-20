На Васильевском острове «МегаФон» разогнал мобильный интернет — но лишь для новосёлов

Жители новых домов на намывных участках Васильевского острова в Санкт-Петербурге получили доступ к более быстрому мобильному интернету. Компания "МегаФон" провела установку современных базовых станций, благодаря чему скорость передачи данных теперь достигает 200 мегабит в секунду. Новое оборудование уже работает как в заселённых дворах, так и возле строящихся корпусов.
Активное развитие намывных территорий делает этот район одним из наиболее привлекательных для жизни в городе. Быстрое строительство квартир, появление школ и других объектов требует надёжных телекоммуникационных решений. "МегаФон" своевременно оснащает инфраструктуру, чтобы жители и предприниматели всегда оставались на связи.
Базовые станции в этом районе функционируют в средних и высоких диапазонах LTE. Такое технологическое решение обеспечивает стабильный интернет даже внутри зданий и на первых этажах, где его используют для городских сервисов и в работе компаний. Благодаря этому охвачено максимальное количество пользователей на быстроразвивающихся территориях.
— Намывные территории Васильевского острова — это пример того, как быстро меняется город. Сегодня здесь строятся дома, завтра открываются школы и торговые точки, и сеть должна быть готова к этому росту заранее. Мы усиливаем сеть так, чтобы жители чувствовали себя комфортно уже сейчас, а инфраструктура уверенно справлялась с нагрузкой по мере развития района, — отметил директор МегаФона в Петербурге и Ленобласти Денис Трофимчук.
Компания планирует и дальше развивать свою сеть на намыве. Уже известно, что по мере строительства новых домов и появления социальных учреждений число базовых станций будет расти. Оператор намерен расширять покрытие и увеличивать ёмкость сети для жителей и работников этого быстро растущего района.
- Максимальная скорость передачи данных — 200 Мбит/с
- Размещено новое оборудование как у уже заселённых домов, так и у строящихся корпусов
- Используются средне- и высокочастотные диапазоны LTE для широкого покрытия
Инфраструктура мобильной связи в одном из новых районов Санкт-Петербурга развивается в соответствии с потребностями современных горожан. В дальнейшем оператор продолжит приспосабливать сеть к растущему количеству пользователей. Это позволит жителям пользоваться интернетом и мобильной связью на стабильной и высокой скорости независимо от плотности застройки.