На Востоке непроста подогревают кофе дважды: есть смысл делать так же

Кофе в турке на Востоке готовят по-особому. Сначала растворяют молотые зерна в воде. Затем добавляют специи, все нагревают, не доводя до кипения, и охлаждают. Далее снова ставят на плиту, доводят до нужной температуры и подают к столу.

Такая технология создана вовсе неслучайно. Именно благодаря повторному нагреву напиток получается особенно ароматным. Зерна отдают весь свой вкус.

Кстати, в Турции принято варить кофе не на плите. Если есть возможность, местные готовят его на углях, пишет портал Novate.

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