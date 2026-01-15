Начал мыть вытяжку по этой схеме и жира больше нет: желтизна и отвратная грязь остались в прошлом

Чтобы жир с вытяжки не накапливался и не начинал капать на плиту, важно регулярно ухаживать за ней. Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук объяснила «Городовому», как это правильно делать.
«Чаще всего жир накапливается на угольном фильтре. Его вообще не моют — выбрасывают и покупают новый». Все остальные детали, включая алюминиевую сетку (жироуловитель), необходимо промывать хотя бы раз в полгода. «Если с вытяжки уже что-то капает, значит, фильтр полностью забит и не справляется».
Сетку можно замочить в тёплой воде со средством или даже поместить в посудомоечную машину — она может слегка потемнеть, но останется функциональной. Для внутренних поверхностей подойдёт пенное антижировое средство: его наносят на 15–30 минут, а затем смывают.
«Самый основной секрет лёгкой уборки — регулярность. Если делать её вовремя, не придётся отдраивать застарелые загрязнения часами», — резюмирует эксперт.