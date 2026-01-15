Городовой / Полезное / Начал мыть вытяжку по этой схеме и жира больше нет: желтизна и отвратная грязь остались в прошлом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Те, кто до сих пор жарят с брызгами, просто не видели это блюдо: моя свинина — это идеальный ужин для ленивых гурманов Полезное
Тайна Duty Free для избранных: сэкономьте 20% на покупках Город
Просто, но с пользой для кишечника: эта еда оказалась для моей семьи волшебной пилюлей Полезное
Билеты нужно покупать за две недели, иначе стоишь в очереди как дурак: открою секрет, как попасть в этот петербургский музей без нервов Город
В каких районах Петербурга этой зимой окунуться смогут даже самые осторожные? Тайна крещенских заявок раскрыта Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное
Эксклюзив

Начал мыть вытяжку по этой схеме и жира больше нет: желтизна и отвратная грязь остались в прошлом

Опубликовано: 15 января 2026 21:15
 Проверено редакцией
вытяжка
Начал мыть вытяжку по этой схеме и жира больше нет: желтизна и отвратная грязь остались в прошлом
Фото: Городовой.ру

Чтобы жир с вытяжки не накапливался и не начинал капать на плиту, важно регулярно ухаживать за ней. Генеральный директор клининговой компании «Настенька», эксперт по уборке Анастасия Савчук объяснила «Городовому», как это правильно делать.

«Чаще всего жир накапливается на угольном фильтре. Его вообще не моют — выбрасывают и покупают новый». Все остальные детали, включая алюминиевую сетку (жироуловитель), необходимо промывать хотя бы раз в полгода. «Если с вытяжки уже что-то капает, значит, фильтр полностью забит и не справляется».

Сетку можно замочить в тёплой воде со средством или даже поместить в посудомоечную машину — она может слегка потемнеть, но останется функциональной. Для внутренних поверхностей подойдёт пенное антижировое средство: его наносят на 15–30 минут, а затем смывают.

«Самый основной секрет лёгкой уборки — регулярность. Если делать её вовремя, не придётся отдраивать застарелые загрязнения часами», — резюмирует эксперт.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью