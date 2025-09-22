Начало отопительного сезона в Петербурге сдвинули: жителям города больше не придется мерзнуть дома

В Петербурге снова заговорили о «периодическом протапливании» — сценарии, который уже несколько лет спасает горожан в межсезонье. Когда на улице +10 днём и +3 ночью, а батареи ещё холодные, именно эта схема позволяет не превращать квартиры в холодильники.
Вице-губернатор Сергей Кропачев прямо заявил: город готов запустить двухнедельное протапливание, если температура пойдёт вниз. По прогнозу это может случиться уже к 24–25 сентября.
Сценарий такой: сначала тепло подадут в социальные объекты — детсады, школы, больницы. Потом — в жилые дома, и то по графику. Ключевой акцент на «поэтапно»: весь фонд сразу не подключат, передает АиФ.
Техническая база, по словам Смольного, готова полностью: гидравлические испытания прошли, аварийные бригады собраны, резервы топлива сформированы. В городе активно меняют старые трубы и внедряют диагностику — от тепловизоров до акустических датчиков.
Иначе говоря, всё упирается в погоду. Если осень резко ударит холодом, протапливать начнут досрочно. Если температура продержится мягкой, жителям придётся ещё пожить на «сухом» режиме.