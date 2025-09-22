Городовой / Город / Начало отопительного сезона в Петербурге сдвинули: жителям города больше не придется мерзнуть дома
Начало отопительного сезона в Петербурге сдвинули: жителям города больше не придется мерзнуть дома

Опубликовано: 22 сентября 2025 08:15
отопление
Фото: Городовой.ру

В 2025-м и лето выдалось прохладным, и осень студеной.

В Петербурге снова заговорили о «периодическом протапливании» — сценарии, который уже несколько лет спасает горожан в межсезонье. Когда на улице +10 днём и +3 ночью, а батареи ещё холодные, именно эта схема позволяет не превращать квартиры в холодильники.

Вице-губернатор Сергей Кропачев прямо заявил: город готов запустить двухнедельное протапливание, если температура пойдёт вниз. По прогнозу это может случиться уже к 24–25 сентября.

Сценарий такой: сначала тепло подадут в социальные объекты — детсады, школы, больницы. Потом — в жилые дома, и то по графику. Ключевой акцент на «поэтапно»: весь фонд сразу не подключат, передает АиФ.

Техническая база, по словам Смольного, готова полностью: гидравлические испытания прошли, аварийные бригады собраны, резервы топлива сформированы. В городе активно меняют старые трубы и внедряют диагностику — от тепловизоров до акустических датчиков.

Иначе говоря, всё упирается в погоду. Если осень резко ударит холодом, протапливать начнут досрочно. Если температура продержится мягкой, жителям придётся ещё пожить на «сухом» режиме.

Автор:
Игорь Мустафин
Город
