Над будущим вестибюлем «Фрунзенской» вырос железный исполин: на стройплощадке появился подъемный кран

В Северной столице продолжаются строительные работы на станции метро «Фрунзенская» Московско-Петроградской линии.
На площадке недавно установили башенный кран, который будет задействован в предстоящем этапе возведения перекрытий, сообщает телеграм-канал «СПб Строительный».
Рабочие уже завершили сооружение свайного основания для будущего павильона.
Запуск нового входа на станцию намечен на 2027 год. Над входным павильоном появится новый диспетчерский центр метрополитена, который планируют открыть через два года после завершения строительства — в 2029 году.
На данный момент основной упор сделан на подготовку объекта к следующим работам.
Станция прекратила работу для пассажиров с 1 июля 2024 года в связи с началом реконструкции.
Как отмечали ранее, работы идут с опережением установленного графика. К 4 сентября специалисты полностью разобрали старые эскалаторы и перешли к гидроизоляции тоннелей.
Обновление станции вызывает интерес у горожан, следящих за развитием ситуации через сообщения в городской прессе и в социальных сетях.