Надбавка к пенсии за крепкий брак: сколько должны прожить в браке петербуржцы, чтобы получить выплату

Опубликовано: 29 ноября 2025 14:30
Фото: Городовой.ру

Помощь для тех, кто повышал демографию и был образцовым гражданином.

В Петербурге действует одна из самых щедрых региональных программ по поощрению супружеских пар, которые прожили вместе полвека и дольше. Выплаты назначают раз в десять лет, и суммы здесь заметно выше, чем во многих других регионах России.

В северной столице семейные пары могут получить:

  • 50 лет брака — 50 тысяч рублей,
  • 60 лет — 60 тысяч,
  • 70 лет и старше — 70 тысяч.

Если один из супругов прописан в Петербурге, а второй — в Ленобласти, существуют отдельные выплаты: от 25 до 37,5 тысяч рублей в зависимости от юбилея. Подать заявление можно в течение трёх лет после даты годовщины, а решение о выплате принимают в среднем за месяц.

Чтобы получить деньги, оба супруга должны быть гражданами России, официально состоять в браке и иметь непрерывный семейный стаж. Если пара когда-то разводилась, отсчёт начинается с последней регистрации. Дополнительно требуется подтверждение проживания на территории региона и минимум 15 лет стажа одного из супругов в Петербурге или области.

Программа работает только на региональном уровне — федеральный закон пока в стадии обсуждения. Поэтому условия и суммы различаются: где-то выплачивают несколько тысяч, где-то дарят медали и памятные подарки.

Для оформления нужны паспорта, свидетельство о браке, заявление, реквизиты и документы о месте проживания. Подать можно через МФЦ, лично или по почте.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
