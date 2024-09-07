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Надо соблюдать одно условие: петербуржцы будут получать кэшбек за поездки по «Подорожнику»

7 сентября 2024 16:00
Надо соблюдать одно условие: петербуржцы будут получать кэшбек за поездки по «Подорожнику»
Надо соблюдать одно условие: петербуржцы будут получать кэшбек за поездки по «Подорожнику»
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/Global Look Press

Пользоваться общественным транспортом станет еще выгоднее.

Уже с 7 сентября в Петербурге станет еще удобнее пополнять и покупать проездные билеты. Теперь пассажиры смогут получать кэшбек в размере 10% от суммы покупки. Эти средства будут возвращаться на счет в рублях, но только тем, кто для оплаты предпочитает пользоваться СБП.

Оплатить проездные можно будет не только в кассах и автоматах метро, но и через приложение «Подорожник» или Личный кабинет пассажира. Кэшбек распространяется на все виды билетов, включая месячные, единые проездные и тариф «Кошелек». Льготные категории граждан Ленинградской области также смогут воспользоваться этим предложением.

Максимальная сумма кэшбека на одного пользователя составит 1000 рублей в месяц, а действие акции продлится до 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба городского Комтранса.

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Автор:
Ксения Беловицкая
Город ТранспортСанкт-Петербург
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