Налог на доход по вкладам в Петербурге: кому и сколько платить в 2025 году

В 2025 году вкладчики вновь столкнутся с необходимостью уплаты налога на проценты по банковским депозитам. Однако в этот раз налог будет рассчитываться по новым правилам и с учетом меняющейся ключевой ставки Центробанка. Эти изменения могут существенно повлиять на сумму дохода, не подлежащую налогообложению.

Суть налогообложения вкладов остается прежней: годовой процентный доход по всем депозитам суммируется, и если он превышает установленный порог, то с разницы взимается налог.

Расчет необлагаемого порога

Ранее порог считался по формуле «1 миллион рублей × ключевая ставка ЦБ на 1 января». Но теперь, по словам эксперта Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрия Григориади, при расчете необлагаемой налогом суммы учитывается максимальная ключевая ставка ЦБ за год. В 2024 году, например, это позволило установить более высокий порог в 210 тысяч рублей, что увеличило необлагаемую часть дохода.

Повышенная ставка для крупных доходов

Также важно отметить, что с 2025 года, если годовой доход с вкладов превысит 2,4 миллиона рублей, в налоговую придется заплатить 15% вместо прежних 13%.

Как платить налог на вклады

Вкладчикам не нужно самостоятельно подавать декларацию, если надо заявить только о доходах со вкладов. Банки сами передают информацию о начисленных процентах в ФНС. Оплачивать налог необходимо самостоятельно по уведомлению от налоговой, которое приходит в личный кабинет. Срок уплаты – до 1 декабря следующего года.

Особенности валютных вкладов

Валютные вклады пересчитываются в рубли по курсу на дату получения процентов. Сама по себе разница в курсе валюты не считается доходом, облагаемым налогом.

Эксперт рекомендует петербуржцам заранее оценивать, превысят ли их доходы по вкладам необлагаемый порог и, соответственно, на какую сумму налога можно рассчитывать. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и своевременно подготовиться к уплате налога.