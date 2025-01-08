Городовой / Общество / Налог на доход по вкладам в Петербурге: кому и сколько платить в 2025 году
Эксклюзив
Последние новости
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Налог на доход по вкладам в Петербурге: кому и сколько платить в 2025 году

8 января 2025 16:33
Витрина банка
Налог на доход по вкладам в Петербурге: кому и сколько платить в 2025 году
globallookpress/ автор - Konstantin Kokoshkin

Разбираемся вместе.

В 2025 году вкладчики вновь столкнутся с необходимостью уплаты налога на проценты по банковским депозитам. Однако в этот раз налог будет рассчитываться по новым правилам и с учетом меняющейся ключевой ставки Центробанка. Эти изменения могут существенно повлиять на сумму дохода, не подлежащую налогообложению.

Суть налогообложения вкладов остается прежней: годовой процентный доход по всем депозитам суммируется, и если он превышает установленный порог, то с разницы взимается налог.

Расчет необлагаемого порога

Ранее порог считался по формуле «1 миллион рублей × ключевая ставка ЦБ на 1 января». Но теперь, по словам эксперта Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрия Григориади, при расчете необлагаемой налогом суммы учитывается максимальная ключевая ставка ЦБ за год. В 2024 году, например, это позволило установить более высокий порог в 210 тысяч рублей, что увеличило необлагаемую часть дохода.

Повышенная ставка для крупных доходов

Также важно отметить, что с 2025 года, если годовой доход с вкладов превысит 2,4 миллиона рублей, в налоговую придется заплатить 15% вместо прежних 13%.

Как платить налог на вклады

Вкладчикам не нужно самостоятельно подавать декларацию, если надо заявить только о доходах со вкладов. Банки сами передают информацию о начисленных процентах в ФНС. Оплачивать налог необходимо самостоятельно по уведомлению от налоговой, которое приходит в личный кабинет. Срок уплаты – до 1 декабря следующего года.

Особенности валютных вкладов

Валютные вклады пересчитываются в рубли по курсу на дату получения процентов. Сама по себе разница в курсе валюты не считается доходом, облагаемым налогом.

Эксперт рекомендует петербуржцам заранее оценивать, превысят ли их доходы по вкладам необлагаемый порог и, соответственно, на какую сумму налога можно рассчитывать. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и своевременно подготовиться к уплате налога.

Новости по теме
Почти вся техника резко подорожает в 2025 году: какой процент роста прогнозируют в Петербурге Почти вся техника резко подорожает в 2025 году: какой процент роста прогнозируют в Петербурге 15 января 2025 14:31
В 2024 году нужно успеть оплатить налог за вклады в банках: кому, сколько и до какого числа В 2024 году нужно успеть оплатить налог за вклады в банках: кому, сколько и до какого числа 27 ноября 2024 11:30
Власти Петербурга озвучили размер налога для туристов: ездить в Северную столицу в 2025 году станет дороже Власти Петербурга озвучили размер налога для туристов: ездить в Северную столицу в 2025 году станет дороже 9 октября 2024 18:30
Дополнительные деньги в казну: Петербург готов ввести туристический налог в 2025 году Дополнительные деньги в казну: Петербург готов ввести туристический налог в 2025 году 1 октября 2024 16:00
Налоги на банковские вклады: экономист разъяснил механизм начисления и напомнил о скидках Налоги на банковские вклады: экономист разъяснил механизм начисления и напомнил о скидках 13 сентября 2024 14:30
Автор:
Юлия Степанова
Общество Налоги
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 3
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».