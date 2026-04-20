Городовой / Полезное / Смешала 1:2 – и унитаз стал белее снега, сияет даже в темноте: чем отмыть ржавчину и налет – полезно знать каждой хозяйке
Смешала 1:2 – и унитаз стал белее снега, сияет даже в темноте: чем отмыть ржавчину и налет – полезно знать каждой хозяйке

Опубликовано: 20 апреля 2026 11:34
 Проверено редакцией
Смешала 1:2 – и унитаз стал белее снега, сияет даже в темноте: чем отмыть ржавчину и налет – полезно знать каждой хозяйке
Смешала 1:2 – и унитаз стал белее снега, сияет даже в темноте: чем отмыть ржавчину и налет – полезно знать каждой хозяйке
Legion-Media
Как вернуть унитазу прежнюю белоснежность 

Каждой хозяйке хочется, чтобы унитаз оставался белоснежным, но постепенно на нем все равно образуется известковый налет и ржавчина, избавиться от которых бывает сложно. Особенно если нет желания пользоваться едкой покупной химией. Но эксперт по домоводству Марина Жукова смогла найти простой, экономичный и рабочий способ чистки санузла. Станет как новый: ослепит белизной.

Как приготовить чистящий состав

Первым делом необходимо приготовить чистящий раствор. Для этого потребуется смешать нашатырный спирт и перекись водорода в пропорции 1:2. Лучше взять:

  • 50 миллилитров "нашатыря";
  • 100 миллилитров перекиси;
  • 2 литра теплой воды.

Все хорошо размешать.

Как почистить унитаз

Затем из унитаза важно убрать воду. Ее можно вычерпать бутылкой или резко вылить в слив 10-литровое ведро воды. В любом случае сливное колено станет пустым.

После в унитаз нужно залить чистящий раствор и распределить его по стенкам санузла, воспользовавшись ершиком. Закрыть крышку унитаза и оставить все на 3 часа или на ночь, в зависимости от степени загрязнения.

По истечении времени останется все почистить ершиком и смыть. От желтизны и ржавчины не будет и следа.

Работать с "нашатырем" важно в перчатках, респираторе и в хорошо проветриваемом помещении. Так как аммиак имеет очень резкий запах.

Альтернативный вариант

В менее запущенных ситуациях можно смешать 1 столовую ложку лимонной кислоты, 1 столовую ложку зубного порошка или крахмала и 1 столовую ложку горчицы с горячей водой так, чтобы получилась паста. Ее следует нанести на проблемные участки и оставить на 5 минут. Затем все прочистить и смыть.

Автор:
Ольга Зайцева
