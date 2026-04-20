Путешествие налегке — собираем чемодан правильно: максимум вещей — минимум веса

Собираясь в отпуск, многие туристы набивают чемодан всевозможными вещами, которые зачастую в поездке вообще не нужны. В итоге и чемодан тяжелый, и по весу в багаж не проходит, и настроение испорчено. А еще и подарки на обратный путь не влезают. Между тем решить проблему можно, если более ответственно отнестись к сбору чемодана. Не нужно лишать себя комфорта и отказываться от любимых вещей. Эксперты дзен-канала "Яндекс Путешествия" рассказали, как отправиться отдыхать налегке, но иметь в поездке все необходимое.
Перечислим 4 лайфхака, которые помогут взять с собой небольшой легкий чемоданчик в путешествие:
- составьте список вещей. Укладывая в чемодан туфли на каблуках и книгу, спросите себя, а точно ли вы будете этим пользоваться на пляже. Только честно. То же касается средств для ухода. Нужно ли тащить шампунь, бальзам, средство от загара в другую страну, когда все это можно купить на месте или воспользоваться услугами отеля?
- берите вещи меньшего размера. Если нужно сделать выбор, то отдавайте предпочтение меньшему. Зачем вам тяжелые кроссовки в теплой стране? Возьмите лучше более легкие и негабаритные босоножки на тонкой подошве. И так ли уж вам необходим на отдыхе ноутбук? Может, достаточно обойтись планшетом? Если точно знаете, что будете читать в отпуске, то не берите стопку книг - возьмите одну электронную книгу;
- выбирайте дорогие отели. В бюджетных гостиницах ассортимент вещей в номерах небольшой, а в более дорогих - вполне приличный. Здесь есть полотенца, средства для ухода, тапочки, халат, утюг, фен. В общем, все то, что на отдыхе необходимо, но занимает слишком много места в чемодане;
- грамотно складывайте одежду. Сворачивайте одежду в рулоны. Так она занимает меньше места и при этом не мнется. Если складывать одежду стопкой или так, как она висит в шкафу, то это отнимет слишком много пространства в чемодане.
Ранее "Городовой" рассказывал, как сэкономить во время отдыха: лайфхаки опытной туристки, которая тратит копейки на шикарный отпуск.