Перестаньте пичкать почву суперфосфатом: получите урожай в 2 раза больше без лишних трат – так делают в Китае
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Перестаньте пичкать почву суперфосфатом: получите урожай в 2 раза больше без лишних трат – так делают в Китае

Опубликовано: 20 апреля 2026 12:31
 Проверено редакцией
legion-media
Почему на китайских огородах все растет так быстро

Многие дачники годами пытаются получить богатый урожай, но часто действуют наугад и пытаются любыми способами улучшить землю. Однако китайским огородникам удается получить фантастические результаты даже на самых бедных почвах.

Забудьте о тоннах суперфосфата

Попробуйте начать с ферментированного чайного компоста. Залейте использованную заварку водой, добавьте 1 ложку сахара и дайте настояться неделю. Готовой жижей можно поливать растения.

Превратите мусор в удобрение

Китайские крестьяне веками использовали систему замкнутого круга, где каждый отход становится ресурсом. Начните с малого: компостируйте все, что когда-то было живым - листву, очистки овощей, яичную скорлупу, спитый чай.

Также можно завести дождевых червей. Они перерабатывают банановую кожуру и кухонные остатки в биогумус. Некоторые огородники держат многоярусные "червячные" фермы даже на балконе, сообщает "Стеклянная сказка".

Превратите соседство растений в выгоду

Например, посадите лук рядом с морковью. Лук отпугивает морковную муху, а морковь своим запахом не нравится луковой мухе. Кроме того, корни моркови рыхлят землю для лука.

Обращайте внимание на сорняки. Если крапива растет в человеческий рост, значит, почва перенасыщена азотом. Китайский дачник на этом месте разобьет грядку под капусту, которая любит такие условия.

Совет: попробуйте поливать рассаду разбавленным соевым молоком (1 часть молока на 10 частей воды). Растительный белок дает мощный импульс к росту.

Ранее "Городовой" рассказал, как спасти картофель от весенних заморозков.

Автор:
Евгения Сухова
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 2
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью