Перестаньте пичкать почву суперфосфатом: получите урожай в 2 раза больше без лишних трат – так делают в Китае

Многие дачники годами пытаются получить богатый урожай, но часто действуют наугад и пытаются любыми способами улучшить землю. Однако китайским огородникам удается получить фантастические результаты даже на самых бедных почвах.
Забудьте о тоннах суперфосфата
Попробуйте начать с ферментированного чайного компоста. Залейте использованную заварку водой, добавьте 1 ложку сахара и дайте настояться неделю. Готовой жижей можно поливать растения.
Превратите мусор в удобрение
Китайские крестьяне веками использовали систему замкнутого круга, где каждый отход становится ресурсом. Начните с малого: компостируйте все, что когда-то было живым - листву, очистки овощей, яичную скорлупу, спитый чай.
Также можно завести дождевых червей. Они перерабатывают банановую кожуру и кухонные остатки в биогумус. Некоторые огородники держат многоярусные "червячные" фермы даже на балконе, сообщает "Стеклянная сказка".
Превратите соседство растений в выгоду
Например, посадите лук рядом с морковью. Лук отпугивает морковную муху, а морковь своим запахом не нравится луковой мухе. Кроме того, корни моркови рыхлят землю для лука.
Обращайте внимание на сорняки. Если крапива растет в человеческий рост, значит, почва перенасыщена азотом. Китайский дачник на этом месте разобьет грядку под капусту, которая любит такие условия.
Совет: попробуйте поливать рассаду разбавленным соевым молоком (1 часть молока на 10 частей воды). Растительный белок дает мощный импульс к росту.
