От солнца до мокрого снега: пойдет ли Петербург по московскому сценарию

Опубликовано: 20 апреля 2026 10:33
 Проверено редакцией
На фоне Петербурга разница между городами будет особенно заметна.

20 апреля в Петербурге погода будет без сюрпризов. Небо местами затянут облаками, но осадков не обещают.

Город снова оказывается под влиянием скандинавского антициклона, а это обычно означает сухой воздух, слабый ветер и более ровную погоду, сообщает "Фобос".

Температура в Петербурге 20 апреля прогнозируется в пределах +8…+10 или до +9…+11 градусов. Для апреля это уже ближе к норме, чем к холодному откату назад.

Что происходит с погодой

В Москве картина заметна менее весенняя. Там 20 апреля ждут облачную погоду и снег. По сравнению с Петербургом разница особенно заметна.

В Петербурге на неделе с 20 по 26 апреля погода будет заметно мягче, чем в Москве. В городе сохраняется влияние антициклона, так что в понедельник и вторник обещают сухую и солнечную погоду.

Но ближе к концу недели весна снова вспоминает о себе дождем, похолоданием и даже мокрым снегом.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечает, что Петербург непогода не обойдет стороной.

"Уже во второй половине дня среды вместе с тылом циклона, который смещается на юг, восточнее нашего региона, начнутся осадки, которые в ночь на четверг будут уже и с мокрым снегом.

В дальнейшем характер такой погоды сохранится на несколько дней", — заявил синоптик.

Юлия Аликова
