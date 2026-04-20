От солнца до мокрого снега: пойдет ли Петербург по московскому сценарию

20 апреля в Петербурге погода будет без сюрпризов. Небо местами затянут облаками, но осадков не обещают.
Город снова оказывается под влиянием скандинавского антициклона, а это обычно означает сухой воздух, слабый ветер и более ровную погоду, сообщает "Фобос".
Температура в Петербурге 20 апреля прогнозируется в пределах +8…+10 или до +9…+11 градусов. Для апреля это уже ближе к норме, чем к холодному откату назад.
Что происходит с погодой
В Москве картина заметна менее весенняя. Там 20 апреля ждут облачную погоду и снег. По сравнению с Петербургом разница особенно заметна.
В Петербурге на неделе с 20 по 26 апреля погода будет заметно мягче, чем в Москве. В городе сохраняется влияние антициклона, так что в понедельник и вторник обещают сухую и солнечную погоду.
Но ближе к концу недели весна снова вспоминает о себе дождем, похолоданием и даже мокрым снегом.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечает, что Петербург непогода не обойдет стороной.
"Уже во второй половине дня среды вместе с тылом циклона, который смещается на юг, восточнее нашего региона, начнутся осадки, которые в ночь на четверг будут уже и с мокрым снегом.
В дальнейшем характер такой погоды сохранится на несколько дней", — заявил синоптик.