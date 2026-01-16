«Наполеон» без замешивания теста: Агзамов бы замычал от удовольствия, укусив кусочек

Приготовить знаменитый торт «Наполеон» можно без утомительного замеса теста. Для этого понадобятся всего три ингредиента: готовое слоёное бездрожжевое тесто, сгущённое молоко и сливочное масло.
Разморозьте тесто, разделите его на пласты и выпеките коржи на пергаменте при 180°C около 15 минут.
Остывшие коржи аккуратно разломите на тонкие пластины, а самую румяную верхнюю часть отложите для крошки. Для крема взбейте мягкое сливочное масло со сгущёнкой до однородности.
Собирайте торт, промазывая каждый слой кремом. Готовый десерт покройте кремом со всех сторон, обсыпьте крошкой от коржей и, по желанию, толчёными орехами. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике минимум 2 часа. Вкусный и нежный десерт готов без лишних хлопот.