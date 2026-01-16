Городовой / Полезное / «Наполеон» без замешивания теста: Агзамов бы замычал от удовольствия, укусив кусочек
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Те, кто до сих пор жарят с брызгами, просто не видели это блюдо: моя свинина — это идеальный ужин для ленивых гурманов Полезное
Тайна Duty Free для избранных: сэкономьте 20% на покупках Город
Просто, но с пользой для кишечника: эта еда оказалась для моей семьи волшебной пилюлей Полезное
Билеты нужно покупать за две недели, иначе стоишь в очереди как дурак: открою секрет, как попасть в этот петербургский музей без нервов Город
В каких районах Петербурга этой зимой окунуться смогут даже самые осторожные? Тайна крещенских заявок раскрыта Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

«Наполеон» без замешивания теста: Агзамов бы замычал от удовольствия, укусив кусочек

Опубликовано: 16 января 2026 11:15
 Проверено редакцией
Наполеон
«Наполеон» без замешивания теста: Агзамов бы замычал от удовольствия, укусив кусочек
Фото: Городовой.ру

Приготовить знаменитый торт «Наполеон» можно без утомительного замеса теста. Для этого понадобятся всего три ингредиента: готовое слоёное бездрожжевое тесто, сгущённое молоко и сливочное масло.

Разморозьте тесто, разделите его на пласты и выпеките коржи на пергаменте при 180°C около 15 минут.

Остывшие коржи аккуратно разломите на тонкие пластины, а самую румяную верхнюю часть отложите для крошки. Для крема взбейте мягкое сливочное масло со сгущёнкой до однородности.

Собирайте торт, промазывая каждый слой кремом. Готовый десерт покройте кремом со всех сторон, обсыпьте крошкой от коржей и, по желанию, толчёными орехами. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике минимум 2 часа. Вкусный и нежный десерт готов без лишних хлопот.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью