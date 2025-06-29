«Народу — кот наплакал»: что творится на крымских пляжах в конце июня 2025 года

На пляжах Крыма — ещё не сезон в полном смысле слова, но начало положено. В посёлке Орджоникидзе, более известном как Орджо, воздух прогрелся до +27, солнце яркое, ветра нет.

Курортный ритм только набирает силу: машин у набережной немного, отдыхающих — сдержанное количество. Самое время для тех, кто не любит суеты.

Центральный пляж в бухте Провато — просторный, с песчаным входом и тёплой, почти семейной атмосферой. Здесь удобно купаться с детьми: дно пологое, спасатели работают, есть кабинки, навесы, лежаки.

Но вода в море пока бодрит. Несмотря на уверения прогнозов в +20, реальный градусник в воде показывает +17. Большинство туристов купание откладывают, довольствуясь солнцем и фото с мысом Хамелеон на заднем плане.

Жильё в Орджоникидзе пока по доступным ценам: однокомнатную квартиру рядом с пляжем предлагают за 2000 рублей в сутки, двухкомнатную — от 2500. Есть и «горящие» варианты — двушки по 1500, правда, на первом этаже. Но с июля, как предупреждают местные, всё резко подорожает.

Вдоль набережной — оживление: кафе, столовые, уличные торговцы экскурсиями и морем в бутылке. Кулинарный разброс велик. В кафе «Сытая пристань» лагман — 390 рублей, морская рыба — по рыночным.

В столовых — супы от 95, чебуреки от 150, самса от 120. Есть и хинкальная. Все заведения с видом на воду, как положено в курортной идиллии.

«Поехали на Агатовый пляж, он за горой Васюкова. Народу — кот наплакал. Пляж каменистый, спуск — по лестнице, не для ленивых. Но зато вода чище, чем на Центральном. Если б не холодная — можно было бы остаться», — отмечает турист в Сети.

Агатовый пляж туристы ценят за чистоту воды и отсутствие толпы. Но к пляжу ведёт лестница, а спускаться и подниматься по ней под солнцем — занятие на любителя.

Никаких следов декабрьского разлива мазута в Керченском проливе замечено не было. Вода чистая, песок сухой. Пёсели на набережной играют с детьми, экскурсоводы обещают «Карадаг за 1300 рублей», а море — молчит и ждет, когда прогреется. Всё ещё впереди.