"Насекомые, грязь и плесень": Честный отзыв россиян о зимовке во Вьетнаме - на что обратить внимание

Информация для отдыхающих.

Не всегда отдых идёт так, как люди запланировали. Почитав отзывы в Сети, можно подумать, что Вьетнам - вечный рай, дешёвые фрукты и нескончаемое лето. Реальность оказывается более суровой.

Мнения российских отдыхающих, которые отправились во Вьетнам на зимовку, передают на портале 78.ru, стоит с ними ознакомиться, прежде чем принимать решение о поездке.

Не стоит опираться на слова тех, кто приехал во Вьетнам в недолгий отпуск. Только постоянно здесь проживая, можно составить для себя полную картинку, и она далеко не так радужна. В первую очередь туристы, которые приехали в этом году на зимовку, отмечают выросшие цены. Если ранее жилье можно было снять вполне доступно, то сейчас уже не получится.

В прошлом году я платила за то же жильё 6 000 000, в этом году 10 000 000 донгов (около 34 000 рублей — прим.ред). И то мне сдали по-свойски, другим сдают за 15 000 000 донгов, - отмечает россиянка.

Также говорят об антисанитарии и низком уровне удобств. Многие жалуются на плесень, которая заводится внутри жилья и даже на одежде, если ей не пользоваться некоторое время.

Отдельная претензия тех, кто приехал во Вьетнам на зимовку, - жесткий визовый режим. Чтобы продлить проживание в стране, необходимо из неё выезжать каждые 45 дней, иначе вы будете считаться нелегалом. А это дополнительные траты на билеты и саму поездку туда и обратно.

Многие российские туристы не в восторге от климата во Вьетнаме. Как минусы они отмечают частые ливневые дожди, которые сопровождаются сыростью и снова плесенью. Жара стоит такая, что дышать бывает тяжело. Не стоит забывать и о насекомых, которых в стране разводится огромное количество при сырой жаркой погоде.

