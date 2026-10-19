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Нашатырь всегда держу под рукой – и урожай собираю ведрами: вот как применяю на грядках

Опубликовано: 19 октября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Нашатырь всегда держу под рукой – и урожай собираю ведрами: вот как применяю на грядках
Нашатырь всегда держу под рукой – и урожай собираю ведрами: вот как применяю на грядках
Городовой ру
Аптечная настойка аммиака найдется почти в каждом доме. Мало кто догадывается, что это копеечное средство приносит огромную пользу на дачном участке.

Азот, входящий в состав, работает как мощный стимулятор роста. Возьмите его на вооружение — и грядки отблагодарят вас здоровой зеленью.

Подкормите растения

Азот выступает строительным материалом для любой культуры. Сильнее всего в такой подкормке нуждаются пасленовые — томаты, баклажаны и перцы. Разведите 20 мл аптечного раствора в 10 л чистой воды и полейте грядки. Уже через 3–4 дня посадки оживут, листва заиграет изумрудом, а рост заметно ускорится. Тот же состав оценят огурцы, лук, морковь, редис, кусты смородины и крыжовника.

Отпугните вредителей

Резкий запах аммиака прогоняет многих насекомых. Против тли растворите 2 ст. л. препарата в 10 л воды, добавьте горсть натертого хозяйственного мыла для лучшего сцепления с листьями. Опрыскайте стволы и листовые пластины, а остатками полейте землю у корней. От луковой и морковной мухи достаточно слабой смеси — 5 капель на 5 л воды. С медведкой и проволочником справится более крепкий раствор: 10 мл на 10 л, которым полейте междурядья.

Соблюдайте осторожность

Работайте исключительно в перчатках и маске. Не опрыскивайте посадки при ветре. Комнатные цветы обрабатывайте на улице или балконе. Плоды перед употреблением тщательно промывайте проточной водой.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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